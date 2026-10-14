Afrique: Rugby à VII - U18 - Les Ladies U18 visent les JO de 2032

Les Makis Ladies U18 poursuivent actuellement leur apprentissage à Tunis. Elles participent à un stage de préparation en vue des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar.

Les Makis Ladies U18 sont arrivées en Tunisie pour prendre part à un camp d'entraînement et à une compétition de rugby à VII féminin, organisés dans le cadre de la Solidarité olympique. Jusqu'au 19 octobre, la sélection malgache partage cette expérience avec les équipes nationales de Tunisie, du Kenya et du Sénégal, dans un environnement propice à la progression et marqué par des confrontations de haut niveau.

Cette préparation internationale constitue une étape importante pour les jeunes joueuses, appelées à représenter Madagascar aux Jeux olympiques de la jeunesse, prévus à Dakar, au Sénégal, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

À quelques semaines de cette échéance, le regroupement tunisien offre aux joueuses l'occasion de gagner en rythme, d'affiner leurs automatismes et de se confronter à des adversaires de différents horizons.

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L'enjeu est donc double: « améliorer les performances immédiates de la sélection et préparer l'avenir du rugby féminin malgache », explique Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby. Face à des équipes aux profils variés, les jeunes joueuses pourront évaluer leur niveau, corriger leurs lacunes et renforcer leur capacité à répondre aux exigences du rugby international.

Investissement

Pour le directeur technique national, la démarche dépasse la seule participation aux prochaines compétitions. L'objectif affiché est ambitieux : « Avoir une équipe capable de se battre pour les JO de 2032. »

Cette vision traduit la volonté de construire progressivement une génération compétitive, en misant sur la formation, l'acquisition d'expérience et l'accompagnement des jeunes talents.

Le séjour en Tunisie représente ainsi une occasion de renforcer les bases techniques, tactiques et mentales des joueuses appelées à porter les couleurs nationales dans les années à venir.

Le camp de Solidarité olympique met également l'accent sur les échanges culturels, la protection des athlètes, l'éducation et la solidarité africaine. Autant de dimensions essentielles pour favoriser l'épanouissement des jeunes sportives et renforcer les liens entre les nations participantes.

Pour les Makis Ladies U18, cette étape tunisienne constitue donc bien plus qu'un simple stage de préparation. Elle représente un investissement dans l'avenir, avec Dakar en ligne de mire et les Jeux olympiques de 2032 pour horizon. Le défi est désormais de transformer cette expérience internationale en acquis concrets pour contribuer au développement durable du rugby féminin malgache.