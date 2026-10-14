Madagascar: Santé - Des cas de peste à Analamanga

La peste, un phénomène récurrent, s'est amorcée dès la fin du mois de juillet. L'attention se porte tout particulièrement sur Analamanga, qui figure parmi les régions où des cas ont été formellement confirmés.

Selon le bilan épidémiologique dressé par le ministère de la Santé publique, quatre cas de peste ont été confirmés à ce jour à l'échelle nationale. Ces cas se répartissent dans trois districts, à savoir Ankazobe et Anjozorobe, dans la région Analamanga, mais aussi Ambohimahasoa, dans la région Haute Matsiatra. Aucun cas de décès n'a été enregistré dans ces zones, selon les précisions d'une source auprès du ministère. Ces cas rappellent la vulnérabilité continue de la région Analamanga face aux rongeurs et aux puces vectorielles durant la saison fraîche et humide.

Parallèlement à ces cas confirmés, la vigilance du réseau de surveillance épidémiologique a permis de détecter d'autres foyers potentiels. Le 10 octobre 2026, la direction de la surveillance des maladies transmissibles a reçu une alerte en provenance du district de Midongy Atsimo. Les enquêtes menées sur le terrain par les équipes d'intervention rapide ont révélé cinq (05) cas suspects supplémentaires, dont les prélèvements sont actuellement en cours d'analyse au laboratoire de référence.

Afin de contenir tout risque de propagation autour des foyers identifiés à Analamanga et dans les autres régions, le ministère de la Santé publique a déployé un protocole d'urgence. Les personnes atteintes ont été immédiatement prises en charge et placées sous traitement médical. Pour casser la chaîne de transmission, un traitement antibiotique préventif a été administré à près de 200 personnes ayant été en contact direct avec les malades, toutes soumises à une surveillance médicale stricte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le terrain, la riposte vectorielle s'organise autour de la désinsectisation systématique des habitations et de leurs abords afin d'éliminer les puces, suivie de la recherche active de nouveaux cas. En parallèle, les agents de santé communautaires intensifient les actions d'assainissement et la lutte antivectorielle contre la prolifération des rats.