Afrique: Football féminin - JO 2028 - Les Barea éliminées par les Banyana Banyana

Madagascar s'est incliné devant l'Afrique du Sud 0 à 2 sur sa pelouse, hier, au match retour du second tour qualificatif aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Fin de parcours. Les Barea Ladies se sont inclinées 0 à 2, quasi sans résistance, devant les Banyana Banyana sud-africaines au match retour du second tour des qualifications aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028, hier soir au Toyota Stadium, en Afrique du Sud. Les Barea sont ainsi éliminées de la compétition sur une lourde défaite au score cumulé de 0 à 6, après la large défaite de 0-4 au match aller du vendredi 9 au même Free State Stadium de Bloemfontein.

Les protégées du coach Auguste Raux, classées au 191e rang mondial, ont été nettement dominées par la sélection hôte, au match retour comme à l'aller, supérieure sur le papier, pour ne citer que son classement au 58e rang mondial. Les Barea ont encore pu tenir tête à l'équipe adverse en première période. Le score est resté nul et vierge. Supérieures sur tous les plans, les Sud-Africaines ont ouvert la marque au retour des vestiaires. Ces dernières ont enfoncé le clou dix minutes plus tard (57e).

Les statistiques ont confirmé la suprématie des Banyana Banyana, vainqueures de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2022.

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Déséquilibré

Les Sud-Africaines ont largement dominé la possession de balle, avec 86 % contre 14 % pour, et ont totalisé quatorze tirs contre deux pour les Malgaches. Les Sud-Africaines ont assuré et concrétisé leurs deux tirs cadrés en seconde période.

Les Barea plient donc bagages au second tour après cette lourde défaite face aux Banyana Banyana. La sélection malgache avait validé son ticket pour le deuxième tour en s'imposant 1-0 au score cumulé contre le Soudan du Sud début juin. Les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge à l'aller le 6 juin, puis les filles avaient battu 1-0, au bout du suspense dans le temps additionnel, la sélection adverse.

Les Banyana Banyana, qui comptent six finales de la CAN, championnes en 2022 et médaillées d'argent cinq fois (1996, 2000, 2008, 2012, 2018), poursuivront quant à elles l'aventure au troisième tour, qui aura lieu fin février 2027. Seules les deux sélections finalistes sur les trente-cinq engagées pour la zone de la Confédération africaine de football obtiendront les deux tickets pour les JO de Los Angeles 2028.