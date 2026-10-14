Madagascar: Électrification rurale - Le solaire pour vingt-six localités du Sud

Près d'un millier de clients pourraient bénéficier progressivement d'un accès à l'électricité solaire dans 26 localités du sud de Madagascar, grâce au projet de nanoréseaux porté par Metaplasco. Cette initiative vise à produire de l'électricité au plus près des populations rurales pour soutenir les petites activités économiques et améliorer les conditions de vie.

Dans les zones éloignées des infrastructures électriques conventionnelles, le manque d'accès à l'énergie freine le développement économique. Les coûts d'extension des réseaux et les difficultés logistiques compliquent le raccordement de nombreuses communautés. Face à ces contraintes, les nanoréseaux solaires offrent une solution décentralisée, permettant de produire de l'électricité à proximité des utilisateurs.

Le projet de Metaplasco prévoit le déploiement d'installations solaires dans 26 localités réparties entre les communes d'Ambatry, de Basibasy, d'Antongo, d'Ejeda et de Soamanonga. Ces infrastructures seront dimensionnées en fonction des besoins locaux et pourront évoluer progressivement selon les usages et la demande en électricité.

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Cette approche permet d'envisager l'électrification de territoires où l'extension du réseau conventionnel nécessiterait des investissements importants et des délais considérables. Les nanoréseaux constituent ainsi une alternative pour améliorer l'approvisionnement en électricité des communautés isolées.

« Notre ambition est de fournir des solutions qui correspondent réellement aux territoires dans lesquels nous opérons. L'énergie doit pouvoir accompagner le développement des communautés et évoluer avec leurs besoins », explique Irfane Alimamod, directeur général de Metaplasco.

Au-delà de l'accès à l'électricité, le projet ouvre des perspectives économiques pour les habitants. Une alimentation plus fiable pourrait permettre aux commerçants de mieux conserver certains produits, d'utiliser de nouveaux équipements et de prolonger leurs horaires d'ouverture, selon les capacités des installations.

Défis opérationnels

Les artisans pourraient également améliorer leurs conditions de travail grâce à l'utilisation d'outils électriques. Dans le secteur agricole, l'énergie pourrait soutenir les activités de transformation et de conservation des produits. Ces usages seraient susceptibles de diversifier les sources de revenus et de stimuler l'économie locale.

L'accès à l'électricité pourrait aussi faciliter le fonctionnement de certains services et améliorer le quotidien des ménages. Les retombées dépendront toutefois du coût du service, de sa disponibilité et de la capacité des habitants à intégrer cette énergie dans leurs activités.

Le déploiement des nanoréseaux dans ces 26 localités présente plusieurs défis opérationnels. L'acheminement des équipements, l'accès aux sites et la maintenance des installations seront déterminants pour assurer la continuité de l'approvisionnement.

La pérennité du projet dépendra également de sa capacité à répondre à l'évolution des besoins des utilisateurs. Le bon fonctionnement des installations sur le long terme sera indispensable pour permettre aux ménages, aux artisans et aux petits entrepreneurs de tirer pleinement parti de l'électricité.