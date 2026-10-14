Madagascar: Congrès dentaire - Un partage d'expérience

Améliorer les pratiques dentaires grâce aux échanges entre professionnels. C'est l'ambition de la première édition du Congrès dentaire de l'océan Indien, prévue les 30 et 31 octobre au Centre de conférences international d'Ivato. Cette rencontre réunira des acteurs du secteur autour des évolutions de la dentisterie et des moyens de faire progresser les soins bucco-dentaires à Madagascar et dans la région.

Dentistes, assistants dentaires et fournisseurs de matériel sont invités à participer à cet événement.Des conférences scientifiques, des ateliers pratiques et des expositions figurent au programme. L'initiative vise à favoriser les interactions entre les différents acteurs impliqués dans la prise en charge des patients. « L'objectif est de faire avancer la dentisterie à Madagascar », souligne Anselme Rakotonjanahary, vice-président de l'Association dentaire malgache.

Au-delà des présentations scientifiques, le congrès entend encourager la confrontation des expériences et le partage des méthodes de travail.