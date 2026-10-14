Madagascar: Concert - Lalatiana revisite sa carrière

Ce dimanche, au Palais des Sports de Mahamasina, Lalatiana reviendra sur les grandes étapes de son parcours lors d'un concert placé sous le signe des souvenirs, de la diversité musicale et du partage.

De ses premiers pas sur scène à ses compositions actuelles, Lalatiana s'apprête à raconter son histoire en musique. Ce dimanche, au Palais des Sports de Mahamasina, la chanteuse reviendra sur les différentes étapes de sa carrière à l'occasion d'un concert organisé par Miritsoka et conçu comme une rétrospective musicale. « Vous allez parcourir le chemin que j'ai suivi à travers ma musique », annonce-t-elle.

À travers ce rendez-vous, l'artiste entend notamment faire découvrir son évolution musicale aux jeunes générations, qui connaissent moins son répertoire et les différentes influences ayant marqué son parcours.

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Lalatiana tient à distinguer cet événement d'un spectacle ordinaire. « Ce n'est pas un spectacle, mais un concert, un concert posé, élégant », précise-t-elle. Son univers musical repose sur une fusion entre la chanson traditionnelle des Hautes Terres, le jazz contemporain et la variété acoustique. À travers cette diversité de sonorités, elle souhaite offrir au public un moment de partage fidèle à son identité artistique, tout en lui faisant découvrir les différentes facettes de son répertoire.

Chaleur musicale

Pour l'occasion, Lalatiana sera accompagnée d'une dizaine de musiciens, tous des hommes. Ce choix vise à renforcer l'énergie et la chaleur musicale qu'elle souhaite transmettre sur scène. Elle sera ainsi la seule femme parmi les interprètes présents. Des invités surprises masculins participeront également à certaines séquences du concert, dont la durée dépassera trois heures.

Âgée de 62 ans, Lalatiana a commencé à monter sur scène à l'âge de 11 ans. En 1986, sa participation au concours Découvertes RFI marque une étape importante de son parcours, avec l'adoption de son nom de scène, Lalatiana. Depuis, elle a exploré plusieurs styles musicaux, nourrie par son environnement familial, les artistes qu'elle a découverts et les groupes avec lesquels elle a collaboré.

Si ce concert sera consacré au chemin parcouru, Lalatiana poursuit également son travail de création. Plusieurs projets sont en préparation en parallèle, explorant des registres musicaux variés. Leur réalisation demande toutefois du temps, parfois plusieurs années, en raison de l'importance qu'elle accorde à la préparation et à la qualité artistique.

Le public pourra néanmoins découvrir ou redécouvrir sa chanson la plus récemment publiée, Atolotro ity, une reprise d'un titre de son père, Albert Rajaofara, célèbre auteur-compositeur. Lalatiana affirme par ailleurs que sa foi occupe une place importante dans sa vie et dans sa démarche artistique.