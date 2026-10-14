Madagascar: Concert - Lalatiana revisite sa carrière

14 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Ce dimanche, au Palais des Sports de Mahamasina, Lalatiana reviendra sur les grandes étapes de son parcours lors d'un concert placé sous le signe des souvenirs, de la diversité musicale et du partage.

De ses premiers pas sur scène à ses compositions actuelles, Lalatiana s'apprête à raconter son histoire en musique. Ce dimanche, au Palais des Sports de Mahamasina, la chanteuse reviendra sur les différentes étapes de sa carrière à l'occasion d'un concert organisé par Miritsoka et conçu comme une rétrospective musicale. « Vous allez parcourir le chemin que j'ai suivi à travers ma musique », annonce-t-elle.

À travers ce rendez-vous, l'artiste entend notamment faire découvrir son évolution musicale aux jeunes générations, qui connaissent moins son répertoire et les différentes influences ayant marqué son parcours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lalatiana tient à distinguer cet événement d'un spectacle ordinaire. « Ce n'est pas un spectacle, mais un concert, un concert posé, élégant », précise-t-elle. Son univers musical repose sur une fusion entre la chanson traditionnelle des Hautes Terres, le jazz contemporain et la variété acoustique. À travers cette diversité de sonorités, elle souhaite offrir au public un moment de partage fidèle à son identité artistique, tout en lui faisant découvrir les différentes facettes de son répertoire.

Chaleur musicale

Pour l'occasion, Lalatiana sera accompagnée d'une dizaine de musiciens, tous des hommes. Ce choix vise à renforcer l'énergie et la chaleur musicale qu'elle souhaite transmettre sur scène. Elle sera ainsi la seule femme parmi les interprètes présents. Des invités surprises masculins participeront également à certaines séquences du concert, dont la durée dépassera trois heures.

Âgée de 62 ans, Lalatiana a commencé à monter sur scène à l'âge de 11 ans. En 1986, sa participation au concours Découvertes RFI marque une étape importante de son parcours, avec l'adoption de son nom de scène, Lalatiana. Depuis, elle a exploré plusieurs styles musicaux, nourrie par son environnement familial, les artistes qu'elle a découverts et les groupes avec lesquels elle a collaboré.

Si ce concert sera consacré au chemin parcouru, Lalatiana poursuit également son travail de création. Plusieurs projets sont en préparation en parallèle, explorant des registres musicaux variés. Leur réalisation demande toutefois du temps, parfois plusieurs années, en raison de l'importance qu'elle accorde à la préparation et à la qualité artistique.

Le public pourra néanmoins découvrir ou redécouvrir sa chanson la plus récemment publiée, Atolotro ity, une reprise d'un titre de son père, Albert Rajaofara, célèbre auteur-compositeur. Lalatiana affirme par ailleurs que sa foi occupe une place importante dans sa vie et dans sa démarche artistique.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.