Madagascar: Basketball - Sport-Études - Thesbon Matazaky rejoint la Wilson Academy de Dallas

Membre des Ankoay U18, le jeune pivot malgache Thesbon Matazaky Raolompanantena franchit une nouvelle étape dans son parcours. Après une expérience dans le basketball français, il s'envole pour les États-Unis grâce à une bourse d'études, avec l'ambition de progresser sur les parquets et de poursuivre sa scolarité.

À 17 ans, Thesbon Matazaky Raolompanantena rejoint la Wilson Academy de Dallas, aux États-Unis, pour concilier études et basketball de haut niveau. Cette opportunité, obtenue grâce à l'accompagnement de son agent, pourrait constituer un tremplin pour la suite de sa carrière.

« Mon agent m'a aidé à obtenir une bourse pour aller à Dallas, aux États-Unis. C'est une occasion de poursuivre mes rêves. Il faut continuer à travailler pour progresser», confie le jeune joueur. Conscient des exigences du sport, il entend profiter de cette expérience pour franchir un nouveau palier.

Avant cette aventure américaine, le pivot malgache a évolué à Rueil-Malmaison, puis au sein du club Charenton Saint-Charles, en U18 Nationale. Son passage en France lui a permis de se confronter à un environnement compétitif et de poursuivre son apprentissage avant de tenter sa chance outre-Atlantique.

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International malgache, Thesbon a également défendu les couleurs des Ankoay U18 lors de l'AfroBasket 2026, en Côte d'Ivoire. Madagascar a terminé la compétition à la septième place.

Tremplin et défi

Son arrivée aux États-Unis lui offre l'occasion de bénéficier d'un encadrement sportif structuré, de consolider ses fondamentaux et de développer ses qualités physiques et techniques. Pour ce pivot de 2,02 m, la mobilité, la lecture du jeu et l'efficacité près du panier seront des axes importants de progression.

Le défi sera aussi scolaire et personnel. L'adaptation à une nouvelle culture, la maîtrise de l'anglais, l'éloignement familial et les exigences scolaires demanderont discipline et persévérance. Une expérience réussie pourrait ensuite lui ouvrir les portes du basketball universitaire américain, sous réserve de remplir les critères d'admission et d'éligibilité.

Pour Thesbon, le rêve américain ne constitue donc pas une fin en soi, mais une étape dans un parcours qui reste à construire. Son itinéraire, de la France aux États-Unis, illustre les perspectives que les échanges internationaux peuvent offrir aux jeunes talents du basketball malgache. La suite dépendra de son travail, de sa régularité et de sa capacité à saisir les occasions qui se présenteront.