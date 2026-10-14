Madagascar: Talents durban - Anatole récompensé aux FIDADOC Awards

Le projet documentaire « Fitampoha, le retour du roi du Menabe », d'Anatole Ramaroson Razafimbelo, a été récompensé aux Durban FilmMart Awards 2026. Cette distinction lui ouvre les portes d'une résidence au Maroc consacrée à la postproduction du film.

Le cinéma malgache poursuit son parcours à l'international. Le réalisateur Anatole Ramaroson Razafimbelo vient de recevoir une distinction dans la catégorie FIDADOC Awards pour son projet documentaire « Fitampoha, le retour du roi du Menabe ». Cette récompense lui permettra de bénéficier d'une bourse de résidence au Maroc pour poursuivre la postproduction de son oeuvre, consacrée à une tradition culturelle et à l'histoire de la restitution du crâne du roi sakalava Toera.

« Je ne m'attendais pas à cette récompense, car nos échanges avec les responsables de FIDADOC portaient sur un tout autre sujet : La Ruche documentaire », confie le réalisateur. Selon lui, cette reconnaissance ouvre de nouvelles perspectives d'échanges cinématographiques entre Madagascar et le Maroc. Icham, directeur de La Ruche documentaire, a également évoqué ce rapprochement entre les deux pays dans le domaine du cinéma.

Une étape vers la postproduction

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Produit par AyeAye Films Dev, « Fitampoha, le retour du roi du Menabe » est en développement depuis 2022. Le documentaire explore la cérémonie du Fitampoha dans la région Menabe et aborde la restitution du crâne du roi sakalava Toera. Plusieurs tournages ont déjà été réalisés pour cette oeuvre, qui met en lumière le patrimoine culturel et la mémoire historique malgaches. En 2025, le projet avait été sélectionné à la résidence d'écriture du Festival du film de Porto-Novo, au Bénin.

Pour Anatole Ramaroson Razafimbelo, cette récompense constitue une étape importante dans la réalisation du film. « Parmi les critères du jury dont j'ai connaissance figurent notamment la qualité de l'écriture, le sujet du documentaire de création et le teaser que nous avons présenté, qui a su les convaincre », explique-t-il. Le réalisateur précise toutefois ne pas connaître l'ensemble des éléments ayant motivé le choix du jury.

Le cinéaste entend désormais poursuivre ses démarches pour réunir les moyens nécessaires à l'achèvement du projet. . « Je suis encore à la recherche de financements et de coproductions internationales pour pouvoir terminer le film et lui permettre d'être diffusé à l'international », indique-t-il.

La résidence au Maroc lui permettra de poursuivre le montage. Cette reconnaissance internationale pourrait également faciliter la recherche de partenaires. Après Talents Durban, le réalisateur attend la prochaine étape liée à Berlinale Talents, en Allemagne. Ces programmes s'inscrivent dans la continuité de son parcours professionnel.