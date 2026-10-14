Afrique: Ligue des champions du continent - CFFA tente un exploit

Le champion de Madagascar en titre, CFFA, s'est envolé hier pour la Tanzanie, où il disputera les matchs aller et retour du second tour préliminaire de la Ligue des champions africaine contre Young Africans SC.

Grand défi. Le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy (CFFA), champion de Madagascar en titre, s'est envolé hier à 3 heures du matin pour la Tanzanie, avec une escale de quelques heures à Addis-Abeba, en Éthiopie. La délégation, composée de vingt-cinq joueurs et des membres du staff, est arrivée à 18 heures, heure locale. L'équipe dispose de trois jours pour s'acclimater et peaufiner sa préparation sur place.

Le match aller aura lieu le samedi 17 octobre à 15 heures, heure locale, à l'Azam Complex Stadium de Dar es-Salaam. Le retour est prévu le mercredi 21 octobre au même stade.

« Nous devons jouer les matchs aller et retour chez eux pour limiter autant que possible les dépenses. Les joueurs sont tous en pleine forme et nous ferons de notre mieux pour décrocher la victoire dès le match aller. Nous voulons réaliser l'exploit d'accéder à la phase de groupes et écrire une page de l'histoire du football malgache », confie l'entraîneur Franck Rajaonarisamba.

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Tests concluants

L'équipe d'Andoharanofotsy a disputé deux matchs amicaux ce week-end, en guise de derniers tests pour clore sa préparation.

« Je suis satisfait de la performance des joueurs. Nous avons mis en oeuvre notre stratégie de jeu et notre tactique offensive. Nous avons marqué deux buts contre Disciples FC et un autre face à la Gendarmerie de Vakinankaratra, qui compte notamment dans ses rangs le Barea Datsiry, ancien joueur d'Elgeco Plus, Fabio, Soleil, ancien joueur du Cosfa, et le gardien Kennedy », se réjouit le technicien.

CFFA a décroché son billet pour le second tour de cette campagne africaine en s'imposant contre Lijabatho FC, du Lesotho, sur un score cumulé de 3-1. Le club d'Andoharanofotsy l'avait emporté 2-0 à l'aller, à Maurice, avant de concéder un match nul, un but partout, au retour du premier tour préliminaire.

Cette double confrontation avec Young Africans SC constitue la dernière étape qualificative avant la phase de groupes. Le club tanzanien compte vingt-sept titres de champion national, dont cinq consécutifs, huit sacres en Coupe et neuf Supercoupes.

En cas de victoire au score cumulé, CFFA accédera à la phase de groupes. Seize clubs, répartis en quatre poules de quatre, disputeront cette étape de novembre à janvier 2027. Les deux premiers de chaque groupe, soit huit équipes, se qualifieront pour les quarts de finale. Les matchs aller auront lieu du 26 au 28 février et les retours du 5 au 7 mars 2027. Les demi-finales aller sont prévues du 9 au 11 avril et les retours du 16 au 18 avril. La finale est programmée en mai.