Madagascar: Red Island Bike Fest - Le rock et la moto main dans la main

Rock, métal et culture moto se retrouveront les 17 et 18 octobre à l'occasion de la cinquième édition du Red Island Bike Fest, marquée par une première collaboration avec Yas Madagascar. Le rendez-vous réunira passionnés et curieux autour de deux journées consacrées à la musique, à la créativité et à l'univers des motards.

Les matinées seront dédiées à la scène découverte, mettant en avant des artistes émergents, avant les concerts des têtes d'affiche dans l'après-midi. Le samedi, Grey et Ken monteront sur scène, tandis que Loharano et Iraimbilanja assureront les prestations du dimanche.

La moto à l'honneur

Le Show Bike constituera l'un des temps forts du festival. Ouvert aux garages, aux concessionnaires et aux particuliers, ce concours mettra en valeur les motos personnalisées à travers plusieurs catégories : toutes marques, petites cylindrées jusqu'à 250 cm³, Harley-Davidson, tout-terrain et Royal Enfield. Il permettra de souligner le savoir-faire des propriétaires et le soin apporté à leurs machines.

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Des stands de tatouage, de piercing, d'art et de vêtements personnalisés, ainsi que des pièces et accessoires, compléteront le programme. Une tombola permettra par ailleurs aux participants de tenter de remporter une moto spécialement customisée.

Entre performances musicales, passion mécanique et expressions artistiques, le Red Island Bike Fest entend faire dialoguer différentes communautés autour d'un même esprit de liberté. Cette cinquième édition promet ainsi un rendez-vous où la culture rock et l'univers des riders se rencontrent et se partagent.