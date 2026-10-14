Madagascar: RN2 - Sept morts dans une collision entre un camion et un taxi-brousse

Un grave accident de la circulation s'est produit hier après-midi sur la route nationale 2, à Antsapazana, à environ cinq kilomètres de Moramanga. Un taxi-brousse et un camion sont entrés en collision. Sept personnes, toutes passagères du véhicule de transport en commun, ont perdu la vie.

Le conducteur du taxi-brousse a été blessé, tandis que celui du poids lourd restait introuvable, selon les dernières informations reçues hier. Quatre autres passagers, grièvement blessés, sont hospitalisés. Les autres occupants n'auraient subi que des blessures légères.

Les opérations de secours ont duré plusieurs heures. Les victimes grièvement blessées ont été rapidement transportées à l'hôpital. D'autres, inanimées et coincées dans l'habitacle, ont dû être dégagées. « Six personnes sont mortes sur le coup. Cinq ont été transportées à l'hôpital, où l'une d'elles a succombé à ses blessures. Le bilan s'élève donc à sept morts : trois femmes et quatre hommes. Trois hommes et une femme restent hospitalisés», ont précisé les forces de l'ordre à Moramanga.

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Le taxi-brousse venait de Toamasina et se dirigeait vers la capitale lorsqu'il est entré en collision avec le poids lourd. Une enquête approfondie devra déterminer les causes de l'accident. Selon les premiers éléments recueillis par les forces de l'ordre, « le camion impliqué dépassait un autre camion qui le précédait lorsqu'il a percuté le véhicule venant en sens inverse ». Les deux véhicules ont terminé leur course en contrebas de la route, dans un ravin peu profond.

Le taxi-brousse a subi des dégâts beaucoup plus importants que le poids lourd. La circulation est toutefois restée fluide sur le tronçon où l'accident s'est produit.