Madagascar: Antsohihy - Une journée marathon pour le président de la Refondation

Le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, a enchaîné une série d'activités à Antsohihy, à l'occasion d'une journée particulièrement chargée.

Un agenda dense place le développement local, la mémoire nationale et la solidarité au coeur de cette visite. Au programme, valorisation du patrimoine culturel et historique, mobilisation populaire et actions sociales en faveur des ménages.

Le chef de l'État est arrivé hier à 10 heures 20 minutes à l'aéroport d'Antsohihy, dans la région Sofia, pour prendre part aux célébrations du 68e anniversaire de la proclamation de la première République de Madagascar.

Les festivités ont débuté par une messe à l'église catholique d'Ambalabe, à Antsohihy. Elles se sont poursuivies à Anjiamangirana, berceau du premier président de la République, Philibert Tsiranana, où deux infrastructures ont été inaugurées. Il s'agissait de l'Ecole primaire publique (EPP) rénovée, qui porte le nom du père de l'indépendance, et d'un musée consacré à son histoire, également ouvert au public.

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Dans l'après-midi, le président a regagné la ville d'Antsohihy. Au programme figurent notamment la remise des dons aux organisations paysannes et la visite des stands de certaines régions et de certains services. Il a également procédé à l'inauguration de la stèle rénovée à l'effigie de Philibert Tsiranana et du musée de la région Sofia.

Ces différentes activités ont marqué une journée placée sous le signe de la mémoire historique, de la valorisation du patrimoine national et du développement des infrastructures locales.

Pas de dialogue politique

Dans la soirée, le colonel Michaël Randrianirina, a rencontré la population d'Antsohihy, sur le terrain de football. C'était un moment de mobilisation qui devrait permettre au président d'aller à la rencontre de la population et de mesurer l'effervescence qui anime la capitale de la région Sofia.

La cérémonie a été précédée de l'installation officielle d'Iréné Jaosera dans ses fonctions de chef de la région Sofia, suivie de plusieurs allocutions.

Dans son intervention, le président de la Refondation a insisté sur le sens de sa visite, affirmant qu'il n'était pas venu pour de longs discours, mais pour exprimer son patriotisme et appeler les citoyens à renouer avec les valeurs nationales. Il a notamment exhorté la population à privilégier l'amour du prochain et l'unité, tout en dénonçant la corruption, qu'il considère comme l'un des principaux fléaux qui appauvrissent le pays.

« Votre coeur ne souffre-t-il pas en voyant 80 % de la population vivre dans la précarité, alors que certains veulent acquérir rapidement des véhicules 4x4 et construire des maisons en dur grâce à la corruption et aux pratiques malhonnêtes qui ruinent le pays ? » a-t-il lancé à l'assistance. Il a également emprunté une expression biblique pour souligner la nécessité d'une véritable renaissance nationale. Reprenant l'idée de la nouvelle naissance évoquée dans les Évangiles, il a insisté sur le fait que Madagascar doit se renouveler en profondeur, tant dans les mentalités que dans les comportements, afin de sortir des pratiques qui freinent son développement.

À travers cette interpellation, le chef de l'État a appelé à une prise de conscience collective face aux inégalités sociales et aux conséquences de la corruption sur les conditions de vie de la population.

Lors de son allocution à l'église catholique d'Ambalabe, reprise lors de la rencontre au stade municipal, le président de la Refondation de la République a affirmé que le processus devant conduire à la concertation nationale se poursuit, malgré des tentatives de perturbation qu'il dit affirme observer.

Il a également critiqué certaines déclarations publiques réclamant l'organisation d'un dialogue politique. Selon lui, derrière ces appels se cacherait une volonté de mettre en place une cogestion du pouvoir, connue habituellement sous l'expression « fiaraha-mitantana ». « Nous n'accepterons pas cela », a-t-il déclaré, réaffirmant ainsi sa position sur la conduite du processus politique en cours.