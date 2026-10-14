Tunisie: Fête de l'Évacuation, une étape marquante de la lutte nationale pour la pleine souveraineté

TUNIS/Tunisie — Soixante-trois ans après le départ du dernier soldat français de Bizerte, la Tunisie commémore l'aboutissement d'un long combat pour sa souveraineté. Au-delà de la victoire militaire, l'évacuation de la base navale et militaire française, le 15 octobre 1963, a consacré une indépendance conquise sur le terrain, au prix du sang, de la mobilisation populaire et d'une intense bataille diplomatique. Des maquis des années 1950 aux affrontements meurtriers de Bizerte, cette page majeure de l'histoire nationale a ouvert la voie à un autre combat, celui de la récupération des terres agricoles, achevant ainsi de donner corps à la souveraineté tunisienne.

Les historiens s'accordent sur la portée décisive du 15 octobre 1963, date qui marque l'aboutissement du processus d'évacuation des forces françaises du territoire tunisien, engagé au lendemain de l'indépendance. Pour nombre d'entre eux, les prémices de cette longue marche remontent au 18 janvier 1952, lorsque le mouvement de libération nationale opte pour la lutte armée afin de chasser le colonisateur.

L'émancipation définitive de la Tunisie s'inscrit ainsi dans une succession de combats et de sacrifices qui ont jalonné les années 1950 et le début des années 1960. Elle trouve son aboutissement avec le départ du dernier soldat français de la base navale et militaire de Bizerte, le 15 octobre 1963, mettant fin à la présence militaire française dans le pays.

Les spécialistes de l'histoire contemporaine tunisienne établissent un lien étroit entre les sacrifices des fellagas, ces groupes armés qui combattaient les forces françaises dans les montagnes et les campagnes au début des années 1950, le massacre de Sakiet Sidi Youssef, le 8 février 1958, et la décision des autorités tunisiennes de mettre fin aux derniers vestiges de la présence militaire française.

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Située dans le gouvernorat du Kef, à la frontière algérienne, la localité de Sakiet Sidi Youssef avait été bombardée par l'armée française en pleine guerre de libération algérienne. Cette attaque meurtrière avait renforcé la détermination de Tunis à obtenir le départ des forces françaises.

Si l'indépendance politique avait été proclamée en 1956, plusieurs bases et casernes françaises abritant des milliers de soldats étaient en effet restées en activité sur le territoire tunisien. Pour les autorités de l'époque, cette présence constituait une atteinte à la souveraineté nationale et rendait nécessaire une nouvelle épreuve de force.

La diplomatie tunisienne, atout majeur de la bataille de Bizerte

Pour Moez Bellah Alaïmi, chercheur et universitaire spécialisé en sociologie politique à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax, la bataille de l'évacuation constitue la preuve historique que la Tunisie ne pouvait se satisfaire d'une indépendance consacrée par les textes sans sa traduction concrète sur le terrain.

L'affrontement militaire était devenu indispensable, malgré le déséquilibre des forces entre, selon ses termes, « une armée tunisienne naissante » et la puissance militaire française.

Dans une déclaration à l'agence Tunis Afrique Presse, le chercheur indique que des travaux fondés sur les archives nationales font état d'environ 700 martyrs et de plus de 1.500 blessés lors de la bataille de Bizerte. Le bilan réel des morts serait, toutefois, nettement supérieur et pourrait atteindre, d'après lui, quelque 5.000 victimes.

L'enjeu était également géostratégique. La France entendait conserver Bizerte, port stratégique situé au sud du bassin méditerranéen, comme base avancée de son dispositif militaire. Mais, cette ambition s'est heurtée à la mobilisation de la population, à la solidarité maghrébine et à l'habileté diplomatique tunisienne, qui a réussi à porter le dossier sur la scène internationale.

Tunis a, ainsi, multiplié les initiatives diplomatiques pour porter le conflit sur la scène internationale et rallier le soutien de la communauté internationale à sa cause. La plainte déposée contre la France pendant les affrontements a notamment contribué à l'adoption, le 22 juillet 1961, de la résolution 164 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui appelait à un cessez-le-feu immédiat et au retour des forces armées à leurs positions initiales d'avant le déclemenchement des hostilités.

Cette offensive diplomatique a été suivie par la mobilisation des pays non alignés, qui constituaient alors un puissant soutien international aux nations en lutte contre la domination des grandes puissances. En août 1961, une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies a, à son tour, réclamé l'ouverture de négociations en vue de l'évacuation des forces françaises de Bizerte, renforçant, ainsi, la pression internationale sur Paris.

Confrontée à une mobilisation diplomatique croissante, la France a fini par céder. Le départ définitif de ses forces armées, le 15 octobre 1963, a consacré la victoire d'un combat mené sur plusieurs fronts, où la résistance sur le terrain, la mobilisation populaire et l'habileté diplomatique tunisienne ont conjugé leurs efforts pour arracher l'ultime victoire de la souveraineté nationale.

Un ancien combattant se souvient des heures de feu

Plus de six décennies après les événements, les témoignages des des anciens combattants ravivent le souvenir des affrontements meurtriers et de la mobilisation populaire qui ont marqué la bataille de Bizerte.

Né en 1936 à Borj Messaoudi, dans la délégation d'el Krib (gouvernorat de Siliana), Mohamed Hédi Messaoudi, aujourd'hui âgé de 90 ans, a participé aux combats. Dans un témoignage recueilli par l'agence Tunis Afrique Presse, il replonge dans ses souvenirs et se remémore ces journées marquées par la violence des affrontements et la dureté des conditions de combat.

"Nous nous abritions dans les tranchées pour résister aux frappes aériennes de l'armée française", se souvient-il, soulignant le rôle joué par les ouvriers agricoles des environs de Bizerte, nombreux à rejoindre les rangs des volontaires pour prendre part à la lutte.

Les combats, notamment les opérations de guérilla menées dans la ville, ont fait de nombreuses victimes tunisiennes, raconte l'ancien combattant, dont le récit laisse transparaître le souvenir toujours vif de ces heures tragiques.

Malgré le poids des années, l'émotion demeure intacte. Mêlant gravité et fierté, Mohamed Hédi Messaoudi considère la bataille de Bizerte comme "une fierté pour tous les Tunisiens", particulièrement pour les jeunes de sa génération, nés dans les années 1930 et qui ont vécu de près cette lutte décisive pour la libération nationale.

La bataille de Bizerte, prélude à la reconquête des terres agricoles

Pour Souad Ben Saad, universitaire et chercheuse spécialiste de l'histoire contemporaine, les années 1960 ont constitué une décennie charnière dans la construction de l'État indépendant, qu'elle qualifie de "décennie des épopées".

La portée symbolique de la bataille de Bizerte a nourri l'aspiration à une émancipation totale de la Tunisie, souligne-t-elle. Après le départ des forces françaises, la récupération des terres agricoles détenues par les colons français a constitué une nouvelle étape de cette reconquête nationale, prolongeant sur le terrain économique et foncier le combat pour la souveraineté.

Environ 320.000 hectares ont, ainsi, été récupérés, dans le cadre de l'évacuation agricole, proclamée le 12 mai 1964. Qualifiée de "seconde évacuation", cette étape, venue parachever l'évacuation militaire, a été consacrée par la promulgation, par le président Habib Bourguiba, de la loi portant nationalisation des terres agricoles.

Pour la chercheuse, la commémoration annuelle de la fête de l'Évacuation puise sa signification dans la convergence entre la volonté politique, les aspirations populaires et la dynamique régionale en faveur de la fin de la domination coloniale. L'évacuation militaire, suivie de la récupération des terres agricoles, a ainsi permis à la Tunisie de consolider les fondements de sa souveraineté et de donner une portée concrète à son indépendance.

Son regard sur cette période est aussi nourri par une mémoire familiale. Son père, Hédi Ben Saad, originaire de Masdour, dans la délégation de Bembla (gouvernorat de Monastir), avait été témoin de la mobilisation qui gagnait alors les villes et villages du Sahel tunisien pour encourager les habitants à prendre part à la lutte. Dans cette région comme ailleurs, la population, et particulièrement la jeunesse, était appelée à rejoindre le combat pour la libération nationale et à prendre en main le destin du pays.

Une mémoire pour les générations futures

Au-delà de sa portée historique, la fête de l'Évacuation doit demeurer un rendez-vous annuel de mémoire et de réflexion, aussi bien dans les milieux universitaires que sur la scène politique, estime Souad Ben Saad. Car, selon elle, "chaque époque a son combat et son évacuation", résume-t-elle, dans une formule qui souligne la permanence de la quête de liberté et de souveraineté.

A ses yeux, "les luttes ne prennent pas nécessairement fin avec le départ d'un colonisateur ou la fin d'un conflit armé". Elles se prolongent et se transforment au gré des époques, chaque génération est appelée à relever ses propres défis et à mener ses propres batailles face aux rapports de force de son temps, a-t-elle dit.

La chercheuse souligne également la forte portée symbolique du choix du 12 mai 1964 pour proclamer l'évacuation agricole. En retenant cette date, le président de l'époque, Habib Bourguiba, entendait inscrire la récupération des terres dans le prolongement d'un geste historique : le 12 mai 1881, Sadok Bey avait signé le traité du Bardo, qui avait placé la Tunisie sous protectorat français. Soixante-treize ans plus tard, cette même date devenait ainsi le symbole d'une souveraineté reconquise, transformant le souvenir de la dépossession en une affirmation de l'indépendance nationale.

Le geste revêtait une dimension historique particulière : l'acte consacrant la récupération des terres agricoles a été signé dans la même salle et sur la même table du Palais du Bardo que le traité du protectorat. La Tunisie entendait, ainsi, effacer symboliquement le souvenir de la perte de sa souveraineté et transformer une date associée à la domination étrangère en un symbole de victoire nationale.

Pour l'historienne Souad Ben Saad, la bataille de Bizerte reste une source de fierté pour la nation tunisienne et pour l'État indépendant. Elle peut également inspirer les nouvelles générations dans ce qu'elle décrit comme un nouveau combat contre l'hégémonie technologique occidentale et pour le renforcement des capacités nationales, afin de rivaliser avec les pays les plus avancés.

L'enseignement de l'Évacuation, conclut-elle, est que la volonté tunisienne peut triompher des puissances les plus redoutables. Une conviction qui trouve son expression dans les paroles de l'hymne national : "Nous mourrons, nous mourrons, pour que vive la patrie".

Une promesse de sacrifice et de liberté qui, de la résistance armée à la reconquête de la terre, continue de traverser la mémoire collective tunisienne et de se transmettre de génération en génération.