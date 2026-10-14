Soudan: Alerte relative à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition au pays

communiqué de presse

Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, dont l'OMS est membre, a publié aujourd'hui une alerte sur l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Soudan.

L'essentiel

Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire avertit de l'existence d'un risque croissant de famine dans certaines parties du Darfour et du Kordofan, où la situation se dégrade rapidement en raison des conflits, des déplacements de masse, des sécheresses sévères et du manque de financement de l'action humanitaire.

Une sécheresse induite par El Niño, qui touche environ la moitié du pays, aggrave les conséquences des conflits et des déplacements, réduit la disponibilité des denrées alimentaires, fait augmenter les prix et a une incidence sur les moyens de subsistance. L'alerte signale des niveaux alarmants d'insécurité alimentaire et de malnutrition aiguës dans plusieurs localités, y compris dans de nouvelles zones où la situation est préoccupante.

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Les soins de santé sont extrêmement limités et souvent totalement inaccessibles, tandis que l'eau potable devient de plus en plus rare, ce qui fait que la population est malnutrie, est très vulnérable aux maladies et risque de mourir.

Mesures recommandées

Mettre fin aux hostilités et protéger les civils, ainsi que les systèmes alimentaires, d'approvisionnement en eau et de santé ;

assurer un accès humanitaire sûr et durable sur les lignes de front, en particulier dans le Kordofan du Nord et le Kordofan occidental ;

élargir l'action humanitaire intégrée et salvatrice ; et

fournir un financement souple et prévisible, à l'échelle nécessaire.

Action de l'OMS au Soudan

L'OMS soutient l'action en faveur de la santé et de la nutrition au Soudan, notamment pour le traitement des complications médicales chez les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère et la riposte aux flambées épidémiques. La faim et la malnutrition aggravent les effets des maladies dans les communautés touchées, car les personnes malnutries risquent davantage de contracter des formes graves de diverses maladies, telles que le choléra et la rougeole.

En 2026, l'OMS a assuré une formation, livré des fournitures et apporté d'autres formes de soutien aux 161 centres opérationnels de stabilisation nutritionnelle à travers le pays, ce qui a permis de traiter, entre janvier et août, plus de 26 000 enfants atteints de malnutrition sévère aiguë et de complications médicales.

Le système de santé reste gravement affaibli par les conflits, les déplacements, les attaques visant les services de santé et les pénuries chroniques de financement. Depuis le 15 avril 2023, l'OMS a confirmé 228 attaques visant les services de santé, qui ont fait 2055 morts et 817 blessés. En 2026, 37 % des établissements de santé du pays avaient cessé de fonctionner.

Alors que 23 % seulement de son appel humanitaire de 97,7 millions de dollars des États-Unis sont financés, l'OMS appelle à accroître le financement et à assurer un accès humanitaire durable pour étendre les services essentiels de santé, de nutrition et d'hygiène afin d'éviter que la situation ne continue de se dégrader.

Note aux rédactions

À propos du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire

Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire est une initiative mondiale novatrice à laquelle participent plusieurs partenaires, qui vise à améliorer l'analyse et la prise de décisions dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Pour en savoir plus.