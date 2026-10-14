Le Directeur de la division de la Banque mondiale pour le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Gambie, Djibrilla Issa a pris part le 13 octobre 2026, à l'atelier d'information et de sensibilisation à l'intention des journalistes. Il est organisé par la Banque mondiale et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) en partenariat avec le Collectif des journalistes économiques du Sénégal (Cojes) et la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs).

«Notre rencontre d'aujourd'hui repose sur une conviction commune : des statistiques fiables et une meilleure compréhension du Groupe de la Banque mondiale, de ses institutions, de ses instruments et de ses interventions sont essentielles à une information économique rigoureuse », a déclaré M. Issa.

Selon lui, lorsqu'ils sont compris, questionnés et clairement expliqués, ces éléments contribuent à renforcer la redevabilité, à éclairer le débat sur les politiques publiques et à aider les citoyens à mieux comprendre les choix qui façonnent leur quotidien.

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Il a rappelé que le Sénégal s'est doté d'un socle statistique solide, porté par l'expertise et le leadership de l'Ansd. Djibrilla Issa a affirmé que l'opportunité qui s'offre à nous est de faire en sorte que ces données de qualité circulent davantage, soient interprétées avec rigueur et se traduisent en informations à la fois exactes et accessibles au public.

«C'est précisément là que votre rôle de journalistes est indispensable. Les statistiques économiques, sociales, budgétaires et démographiques peuvent éclairer des réalités complexes, mais les chiffres parlent rarement d'eux-mêmes. Ils doivent être vérifiés, replacés dans leur contexte, comparés dans le temps et entre différentes sources, puis présentés sans perdre les nuances qui leur donnent tout leur sens », a expliqué le Directeur de la Banque mondiale pour le Sénégal.

Il a souligné que la rapidité du cycle actuel de l'information rend ce travail plus exigeant. A son avis, les données peuvent être abondantes, mais les définitions diffèrent parfois, les méthodologies évoluent et des estimations provisoires peuvent être prises pour des résultats définitifs. Pour Djibrilla Issa, ce sont de véritables défis, mais aussi des opportunités : celles de renforcer un journalisme fondé sur les sources, d'approfondir la spécialisation et de consolider la confiance du public grâce à une information transparente et rigoureuse.

Il a indiqué que cet atelier a donc été conçu comme un espace résolument pratique. Il permettra aux participants d'identifier les sources de référence, d'apprécier la portée et les limites d'un indicateur, d'attribuer correctement les données, de mieux préparer leurs interviews et de transformer des contenus techniques en récits clairs, adaptés à différents publics. M. Issa rappelle que le partenariat avec l'Ansd s'inscrit dans un engagement plus large en faveur de systèmes statistiques plus solides, plus accessibles et davantage utilisés.

Cet appui au renforcement de l'offre statistique, a-t-il dit, trouve aujourd'hui un prolongement naturel dans notre dialogue avec les médias : non pas à travers une présentation du projet, mais en donnant aux journalistes des repères plus larges sur le Groupe de la Banque mondiale, ses institutions, ses instruments, ses interventions au Sénégal et les ressources publiques qu'ils peuvent mobiliser dans leur travail.

«Cette séquence constitue ainsi un volet central de la journée. Elle permettra de clarifier les rôles respectifs de la Banque mondiale, de la Société financière internationale (Ifc) et de Miga ainsi que leur complémentarité dans l'appui au secteur public et au secteur privé. Elle présentera également notre portefeuille au Sénégal aligné sur les priorités du Gouvernement du Sénégal, notre stratégie pour l'emploi et des exemples concrets de résultats obtenus dans plusieurs secteurs », a fait savoir le Directeur de la Banque mondiale.