Ile Maurice: Des parents rassurés, des élèves sous pression

Alors que les élèves s'étaient préparés à passer leurs examens hier, la situation sécuritaire a bouleversé leur programme. Si certains parents accueillent favorablement ce report, estimant que la sécurité de leurs enfants doit primer, des enseignants évoquent aussi la fatigue liée aux révisions et l'incertitude que cette décision peut engendrer.

«La sécurité de nos enfants passe avant tout.» Pour Zubair Karreeman, père de deux enfants, la décision de reporter les examens ne fait aucun doute. Sa fille cadette devait passer deux épreuves du Grade 4, en français et en sciences. Si elle s'était préparée pour cette journée, ce contretemps n'est pas vécu comme une difficulté majeure au sein de la famille. «Pour nous, ce n'est pas vraiment un problème. Elle aura davantage de temps pour réviser», explique-t-il.

Il estime que la décision était justifiée au vu des événements survenus dans plusieurs régions du pays. Il appelle toutefois au calme et considère que les autorités doivent agir rapidement face aux préoccupations de la population. Il évoque notamment les difficultés liées à l'approvisionnement en eau, la hausse du coût de la vie et des taxes sur certains produits essentiels, ainsi que ses inquiétudes concernant la criminalité, la drogue et la sécurité routière. Autant de préoccupations qui, selon lui, contribuent à la frustration grandissante dans le pays.

À Pamplemousses, Hema Seenauth-Seetaloa, parent d'un garçon en Grade 8 et enseignante dans une école primaire, partage cet avis. Son fils devait passer des épreuves de Social and Modern Studies et de français. Élève sérieux et appliqué, il accorde une grande importance à ses études et était prêt à composer. Malgré les préparatifs, le report n'a pas été vécu comme une épreuve insurmontable. Son fils pourra profiter de ce temps supplémentaire pour réviser et s'exercer dans d'autres matières.

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Mais les événements ne l'ont pas laissé indifférent. Sa mère raconte qu'il s'est inquiété en apprenant que des incidents s'étaient produits près de son lieu de travail, à Sainte-Croix, où elle exerce dans une école de Zone d'éducation prioritaire. «Avec tous les incidents qui se sont produits, je préfère que mon enfant reste à la maison pour sa sécurité», confiet-elle. Pour elle, la décision était nécessaire. Elle veille à rassurer son fils et à l'encourager à poursuivre ses révisions sans se décourager. Des élèves déjà fatigués par les révisions.

Les élèves ne vivent pas tous ce report de la même manière. Certains pourraient profiter de cette journée supplémentaire pour poursuivre leurs révisions, tandis que d'autres risquent de perdre leur rythme de travail après plusieurs jours de préparation. «Les élèves sont un peu fatigués des révisions et des examens», observe Hema SeenauthSeetaloa. Elle déplore également les violences survenues à Sainte-Croix, estimant qu'elles ont des répercussions sur les familles et ternissent l'image de l'île.

Un report qui pèse sur le moral

Pour Sandrine Chung, enseignante à la Louis Serge Coutet Government School, à Baie-du-Tombeau, la sécurité physique et émotionnelle des élèves doit primer sur les examens. Les événements survenus dans le pays peuvent susciter de la peur et de l'anxiété chez certains enfants, affectant leur concentration. Si le report leur permet de réviser davantage, il peut aussi entraîner de la frustration et une perte de motivation. Les familles doivent également réorganiser leur quotidien. Elle souligne le rôle des enseignants, appelés à rassurer les élèves et à collaborer avec les parents.

Le ministère de l'Éducation a annoncé la fermeture des établissements scolaires publics et privés, des centres de formation du Mauritius Institute of Training and Development et de l'Institute of Technical Education and Technology ainsi que les crèches hier. Tous les examens locaux et internationaux prévus dans les écoles à Maurice ont également été suspendus. Les élèves et leurs parents attendent désormais de connaître les nouvelles dates des examens et la reprise des cours.