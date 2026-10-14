Ile Maurice: Profitant de l'irruption d'émeutiers, deux détenus s'évadent

Deux détenus âgés de 19 et 34 ans se sont évadés du poste de police de Barkly dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 octobre. Ils ont profité de la confusion provoquée par l'irruption d'émeutiers armés dans la salle de permanence pour prendre la fuite, alors que les policiers tentaient de les transférer vers une autre cellule.

Les faits se sont produits entre 23 h 40 et minuit, dans un contexte de fortes tensions à Barkly. Selon les rapports policiers, un constable procédait au transfert de deux détenus vers une autre cellule, par mesure de sécurité, en raison des troubles qui secouaient la région. C'est à ce moment que les deux hommes se sont enfuis en se mêlant aux émeutiers hostiles et armés présents dans la salle de permanence.

Le premier fugitif, Nicholas Benjamin Dadar, 34 ans, sans domicile fixe, avait été arrêté dans une affaire de vol avec effraction (Larceny Breaking) relevant du poste de police de Beau-Bassin.

Le second, Kumar Divyam Jamangal, 19 ans, soudeur domicilié à Camp-Levieux, était détenu dans le cadre d'une enquête pour rébellion menée par la police de Camp-Levieux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux évasions ont été officiellement signalées mardi 13 octobre, à 15 h 01 et 15 h 07. Les rapports ne précisent pas si les fugitifs ont été retrouvés depuis. Cette double évasion intervient alors que plusieurs postes de police ont été pris pour cible durant les épisodes de violence urbaine de ces derniers jours.