Ile Maurice: Le report des examens accentue le stress

Le report des examens prévus hier, à la suite des débordements survenus dans plusieurs régions du pays, a bouleversé la préparation des candidats du School Certificate (SC), du Higher School Certificate (HSC) et du National Certificate of Education (NCE). Les syndicats de l'enseignement redoutent une montée du stress et réclament des précisions rapides sur le nouveau calendrier.

Les révisions devront se poursuivre, mais jusqu'à quand ? Pour des milliers de collégiens, l'incertitude s'ajoute désormais à la pression des examens. Plusieurs épreuves prévues ont été reportées à une date ultérieure, en raison des troubles survenus dans la nuit de lundi à mardi. Une décision qui, si elle répond aux circonstances, suscite des inquiétudes au sein du corps enseignant.

Le calendrier de ce mardi était particulièrement chargé. Au niveau du SC, les candidats devaient notamment composer en biologie, pour les épreuves Alternative to Practical et Practical Test, ainsi qu'en éducation physique. Pour le HSC, les examens concernés comprenaient l'histoire, l'économie et plusieurs composantes des mathématiques, dont Pure Mathematics, Mechanics et Probability and Statistics.

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Les candidats du NCE étaient, eux aussi, concernés, avec des épreuves de langues, notamment en hindi, ourdou, tamoul, arabe et Kreol Morisien, pour ne citer que celles-là, ainsi qu'en Business and Entrepreneurship Education.

Pour Yugeshwur Kisto, président de la Government Secondary School Teachers' Union (GSSTU), ce report ne doit pas être considéré comme un simple changement de date. «Une préparation de plusieurs mois, parfois de plusieurs années, se trouve brutalement suspendue», soulignet-il. Les élèves étaient au sommet de leur concentration, mais cet élan est désormais interrompu. «Le plus difficile, c'est l'incertitude. Ne pas savoir quand on composera, c'est vivre dans un état de tension permanent», estime-t-il.

Les candidats du HSC seraient particulièrement exposés, leurs résultats conditionnant l'accès à l'université, l'obtention de bourses et les inscriptions à l'étranger. Pour ceux du SC, l'orientation vers les combinaisons du HSC est en jeu, tandis que les plus jeunes candidats du NCE pourraient être davantage affectés sur le plan émotionnel.

Le président de la GSSTU soulève également la question de l'équité. Tous les élèves ne disposent pas des mêmes conditions pour poursuivre leurs révisions à domicile. Entre un environnement calme, un accès à Internet et un encadrement familial, les différences peuvent se creuser, notamment pour les jeunes vivant dans les zones touchées par les troubles.

Des syndicats réclament de la clarté

Même inquiétude chez Arvind Bhojun, président de l'Union of Private Secondary Education Employees. Il rappelle que la préparation aux examens repose aussi sur un encadrement psychologique et pédagogique. «Ils s'étaient déjà préparés pour les papiers qui arrivent et maintenant, on ne sait pas quand les prochains papiers sont prévus», fait-il ressortir. Les candidats devront donc réorganiser leurs révisions, avec une pression supplémentaire liée à l'absence de visibilité.

Tout en reconnaissant que les circonstances échappaient au contrôle des acteurs de l'éducation, il insiste sur les répercussions de cette décision sur les élèves, dont l'avenir dépend en partie de leurs résultats.

Les syndicats réclament ainsi une communication rapide et claire des autorités sur les nouvelles dates, ainsi qu'une certaine souplesse dans les jours à venir.

En attendant, Yugeshwur Kisto invite les élèves à conserver une routine de révision, à se reposer et à exprimer leurs inquiétudes. Aux parents, il recommande de rassurer leurs enfants sans leur imposer une pression supplémentaire. Car audelà des calendriers bouleversés, c'est aussi la sérénité des candidats qu'il faut préserver.