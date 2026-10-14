Sénégal: Dakar accueille une rencontre des Premières dames africaines sur la résilience des femmes et des filles

14 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La rencontre des Premières dames africaines consacrée à la résilience des femmes et des filles en Afrique a démarré mercredi à Dakar, sous la présidence du chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a constaté l'APS.

La rencontre réunit notamment les Premières du Sénégal, Marie Khone Faye, de Sierra Leone, Fatima Maada Bio, de Gambie, Fatoumatta Bah-Barrow, du Gabon, Zita Oligui Nguema, de la République centrafricaine, Brigitte Touadéra, du Burundi, Angeline Ndayishimiye, du Cap-Vert, Débora Katisa Carvalho.

Les échanges portent sur les enjeux liés à la résilience des femmes et des filles, notamment leur autonomisation et le renforcement de leur capacité à faire face aux défis sociaux et économiques.

Lire l'article original sur APS.

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