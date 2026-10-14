Sénégal: Dakar accueille une rencontre des Premières dames africaines sur la résilience des femmes et des filles

La rencontre des Premières dames africaines consacrée à la résilience des femmes et des filles en Afrique a démarré mercredi à Dakar, sous la présidence du chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a constaté l'APS.

La rencontre réunit notamment les Premières du Sénégal, Marie Khone Faye, de Sierra Leone, Fatima Maada Bio, de Gambie, Fatoumatta Bah-Barrow, du Gabon, Zita Oligui Nguema, de la République centrafricaine, Brigitte Touadéra, du Burundi, Angeline Ndayishimiye, du Cap-Vert, Débora Katisa Carvalho.

Les échanges portent sur les enjeux liés à la résilience des femmes et des filles, notamment leur autonomisation et le renforcement de leur capacité à faire face aux défis sociaux et économiques.