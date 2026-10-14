Sénégal: Bassirou Diomaye Faye salue l'engagement des Premières dames africaines pour la protection des femmes et des filles

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a salué mercredi à Dakar le rôle des Premières dames africaines dans la protection des femmes et des filles, ainsi que leur contribution aux actions des États en faveur des populations.

"Je suis venu écouter ces Premières dames d'Afrique qui incarnent un leadership féminin assumé et assuré", a-t-il déclaré en présidant la rencontre de haut niveau consacrée à la résilience des femmes et des filles en Afrique.

Bassirou Diomaye Faye a souligné l'importance du travail mené par les Premières dames aux côtés des présidents de la République, notamment dans les domaines de la santé, de l'assistance aux populations sinistrées et de la promotion des droits des femmes.

"Elles portent les causes et souvent infléchissent la décision au plus haut niveau", a-t-il affirmé, évoquant leur plaidoyer auprès des Parlements pour l'adoption de lois destinées à protéger les femmes et les filles et à promouvoir leurs droits.

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Le président Faye a également salué l'adoption par les Nations unies de la résolution visant à consacrer, le 27 novembre de chaque année, l'élimination du mariage précoce et des violences faites aux filles, qu'il a présentée comme "une victoire de plus" dans la défense des droits des femmes et des enfants.

Selon lui, cette victoire est à mettre à l'actif de l'Organisation des Premières dames d'Afrique pour le développement (OPDAD), par l'intermédiaire de sa présidente, Fatima Maada Bio, épouse du président de la Sierra Leone.

Le chef de l'Etat sénégalais a, par ailleurs, mis en exergue l'engagement de la Première dame du Sénégal, Marie Khone Faye, auprès des populations touchées par les inondations survenues à la fin de l'hivernage.

En déplacement en Égypte pour une réunion de l'Union africaine, il n'avait pas pu être présent en personne sur le terrain au moment de ce sinistre.

Il a indiqué que son épouse avait contribué aux opérations de solidarité, notamment par la mise à disposition de motopompes et de camions hydrocureurs, ainsi que par la distribution de vivres et de médicaments.

"Elle a su donner à cette campagne [...] un visage, une action réelle sur le terrain", a-t-il souligné, en saluant l'engagement de son épouse aux côtés du gouvernement pour venir en aide aux sinistrés, particulièrement aux femmes.

Le chef de l'État a enfin exprimé sa reconnaissance aux Premières dames africaines pour leur présence et leur contribution aux efforts des pouvoirs publics en faveur des populations.

Cette rencontre de haut niveau réunit notamment les Premières dames du Sénégal, Marie Khone Faye, de Sierra Leone, Fatima Maada Bio, de Gambie, Fatoumatta Bah-Barrow et du Gabon, Zita Oligui Nguema.

Les Premières dames de la République centrafricaine, Brigitte Touadéra, du Burundi, Angeline Ndayishimiye, et du Cap-Vert, Débora Katisa Carvalho, y ont également pris part.