Sénégal: Saraya - La mairie mobilise 14 millions de FCFA pour les fournitures scolaires

Kédougou — Le conseil municipal de Saraya (sud-est) a alloué 14 millions de FCFA à l'acquisition de fournitures et de matériels au profit des établissements scolaires de la commune, a constaté l'APS.

La cérémonie officielle de remise s'est tenue, mercredi à la mairie, en présence de l'Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), Bakary Cissokho, des directeurs d'écoles, des délégués de quartiers et de conseillers municipaux.

Cet appui couvre une gamme variée de besoins exprimés par les établissements et comprend notamment des cahiers, des stylos, du matériel de géométrie, de la craie, des seaux, des bacs à ordres, des balais, des ballons, des sifflets, des chaises, des imprimantes, des rames de papier, ainsi que des produits d'entretien.

Des tables et des chaises sont également prévues pour l'école maternelle de Saraya, afin d'améliorer les conditions d'accueil et d'apprentissage des tout-petits.

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Le maire Sambaly Biagui a expliqué que les acquisitions ont été effectuées sur la base des besoins exprimés par les directeurs d'écoles et en fonction des moyens disponibles.

"Cette année, nous avons mobilisé 14 millions FCFA pour les fournitures scolaires. C'est une compétence transférée aux collectivités territoriales que nous devons assumer pleinement" a-t-il indiqué.

Il a également salué l'engagement des membres du Conseil consultatif de la jeunesse (CCJ) pour les opérations de désherbage des établissements scolaires.

De son côté, l'IEF de Saraya, Bakary Cissokho, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de la municipalité pour cet accompagnement, qu'il considère comme un soutien important au système éducatif local.

Il a notamment insisté sur la dotation en mobilier scolaire, particulièrement pour les classes maternelles. "Il n'y a pas grand-chose à dire devant tant de générosité. Je remercie le conseil municipal. Ce n'est pas une première, car nous avons déjà reçu des appuis, notamment en tables-bancs", a-t-il déclaré.

L'IEF a invité les enseignants à redoubler d'efforts pour offrir un enseignement de qualité, à la hauteur des investissements consentis par la commune.

Bakary Cissokho a également souligné que la dotation en mobilier pour la maternelle répond à un besoin soulevé lors de la tournée de rentrée scolaire. Les autres intervenants, notamment le doyen des conseillers municipaux et le représentant des délégués de quartiers, ont salué cette initiative, mettant en avant la disponibilité du maire aux côtés des populations et la régularité de l'appui apporté aux écoles de la commune.

Le porte-parole des directeurs d'écoles, Léon Malou, a, dans le même sillage, remercié l'équipe du conseil municipal pour sa promptitude dans la mise à disposition des fournitures.

Selon lui, les dotations sont généralement livrées dans un délai de quinze jours, permettant aux établissements de recevoir le matériel à temps, invitant les responsables d'établissements à une utilisation adéquate des fournitures remises au bénéfice des élèves.

À travers cette dotation de 14 millions FCFA, la mairie de Saraya a dit réaffirmer son engagement en faveur de l'éducation, avec pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage dans les écoles de la commune.