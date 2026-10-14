Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Deux arbitres africains retenus par la FIFA pour le tournoi de futsal

Dakar — Deux arbitres africains, le Libyen Ali Mohammed Adim Alayat et l'Algérienne Malika Nada Chihaoui, figurent parmi les 21 officiels désignés par la Fédération internationale de football association (FIFA) pour officier lors des tournois masculin et féminin de futsal des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre prochain.

Issus des six confédérations continentales, les arbitres retenus auront la charge de diriger les 32 rencontres de cette deuxième édition des tournois de futsal des JOJ, qui réunira 16 équipes, huit masculines et huit féminines.

Les rencontres se dérouleront à la "Dakar Arena" et au complexe Iba-Mar-Diop. La compétition s'ouvrira le 1er novembre par une rencontre entre les sélections féminines du Costa Rica et de la République islamique d'Iran. La finale masculine est prévue le 12 novembre.

La Confédération africaine de football (CAF) sera représentée par deux arbitres, contre cinq pour la Confédération asiatique de football (AFC), deux pour la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf), quatre pour la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), un pour la Confédération océanienne de football (OFC) et six pour l'Union des associations européennes de football (UEFA).

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Une arbitre finlandaise, Roosa-Maria Karoliina Tuomi, a également été désignée comme arbitre de soutien.

Dakar 2026 va marquer la deuxième apparition du futsal au programme des Jeux olympiques de la jeunesse d'été, après Buenos Aires, en Argentine, en 2018. Le Brésil avait remporté la médaille d'or du tournoi masculin, tandis que le Portugal s'était imposé chez les dames.

Les Jeux olympiques de la jeunesse d'été, initialement prévus à Dakar en 2022, avaient été reportés à 2026 en raison de la pandémie de Covid-19.

Environ 2 700 athlètes sont attendus aux JOJ Dakar 2026, pour lesquels une vingtaine de disciplines sportives sont en lice, selon le comité d'organisation.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan des JOJ 2026.