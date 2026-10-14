Sénégal/Maroc: JOJ - Le Maroc dévoile une liste de 39 athlètes

Dakar — Le Comité national olympique marocain (CNOM) a dévoilé une liste de 39 athlètes devant représenter le Maroc aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.
Pour cette quatrième édition des JOJ, le Maroc sera représenté par une délégation de 39 athlètes inscrits dans 17 sports.
Cette liste est composée de 24 hommes, dont 10 dans l'équipe de futsal hommes, et 15 femmes.
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
Au total, environ 2 700 athlètes sont attendus à Dakar 2026, sur la base d'une parité totale.
Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 vont permettre à 2 700 athlètes âgés au maximum de 17 ans de prendre leurs marques pour les prochaines échéances olympiques.
Voici la composition de l'équipe du Maroc pour les JOJ de Dakar 2026
- Liste des 39 athlètes marocains sélectionnés.
- Athlétisme :
- Youssef Abdoussi
- Malak El Maaroufi
- Khadija Elmostaqim
- Salma Maataoui
- Maria Saadi
- Beach volleyball :
- Yasser Errazi
- Othmane Taghdouin
- Boxe :
- Manar Adnane
- Meryem Boukraa
- Breaking :
- Nawal Lina Claire Rahma Ennadre
- Bilel Hanifi Feraouche
- Cyclisme sur route :
- Imrane Serhani
- Escrime :
- Hiba Zaimi
- Futsal :
- Alae Ait Challa
- Mohamed Bamhamed
- Hamza El Ahmadi
- Youssef Haddou Ouali
- Brahim Houdane
- Hamza Iissi
- Mohammed Karouk El Bahi
- Zakaria Sarghine
- Mohammed Serrar
- Mohamed Touil
- Gymnastique artistique :
- Lina Ait Lahcen
- Zakaria Lechheb
- Judo :
- Abir Bouazzaoui
- Lutte de plage
- Abdeljalil Benelyassar
- Nour Ghannam
- Inaya Lahssini
- Rana Lahssini
- Natation :
- Mohamed Taj Eddine Larhlimi
- Yasmin Rhalmane
- Skateboard
- Noura Amghar
- Sports équestres
- Ghali Bougja
- Taekwondo :
- Abdellatif Ladimat
- Triathlon :
- Ziad Bouchikha
- Voile
- Mohamed Islam Achkam
- Sarah Mouissi
- Wushu :
- Oussama El Maghnaoui