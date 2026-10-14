Sénégal/Maroc: JOJ - Le Maroc dévoile une liste de 39 athlètes

Dakar — Le Comité national olympique marocain (CNOM) a dévoilé une liste de 39 athlètes devant représenter le Maroc aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Pour cette quatrième édition des JOJ, le Maroc sera représenté par une délégation de 39 athlètes inscrits dans 17 sports.

Cette liste est composée de 24 hommes, dont 10 dans l'équipe de futsal hommes, et 15 femmes.

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Au total, environ 2 700 athlètes sont attendus à Dakar 2026, sur la base d'une parité totale.

Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 vont permettre à 2 700 athlètes âgés au maximum de 17 ans de prendre leurs marques pour les prochaines échéances olympiques.

Voici la composition de l'équipe du Maroc pour les JOJ de Dakar 2026

- Liste des 39 athlètes marocains sélectionnés.

- Athlétisme :

Youssef Abdoussi

Malak El Maaroufi

Khadija Elmostaqim

Salma Maataoui

Maria Saadi

- Beach volleyball :

Yasser Errazi

Othmane Taghdouin

- Boxe :

Manar Adnane

Meryem Boukraa

- Breaking :

Nawal Lina Claire Rahma Ennadre

Bilel Hanifi Feraouche

- Cyclisme sur route :

Imrane Serhani

- Escrime :

Hiba Zaimi

- Futsal :

Alae Ait Challa

Mohamed Bamhamed

Hamza El Ahmadi

Youssef Haddou Ouali

Brahim Houdane

Hamza Iissi

Mohammed Karouk El Bahi

Zakaria Sarghine

Mohammed Serrar

Mohamed Touil

- Gymnastique artistique :

Lina Ait Lahcen

Zakaria Lechheb

- Judo :

Abir Bouazzaoui

Lutte de plage

Abdeljalil Benelyassar

Nour Ghannam

Inaya Lahssini

Rana Lahssini

- Natation :

Mohamed Taj Eddine Larhlimi

Yasmin Rhalmane

- Skateboard

Noura Amghar

- Sports équestres

Ghali Bougja

- Taekwondo :

Abdellatif Ladimat

- Triathlon :

Ziad Bouchikha

- Voile

Mohamed Islam Achkam

Sarah Mouissi

- Wushu :