Sénégal: Les députés en plénière, ce jeudi, pour la ratification des listes des commissions permanentes

Dakar — Les députés sont convoqués en séance plénière, ce jeudi, à 10h, pour ratifier les listes des membres des commissions permanentes, a appris l'APS de l'institution parlementaire.

La ratification des listes des membres des quatorze commissions permanentes de l'Assemblée nationale se fera finalement ce jeudi et non le lendemain, vendredi 16 octobre, comme annoncé mardi par le président de l'institution, Ousmane Sonko, à l'ouverture de la session ordinaire unique 2026-2027.

Le bureau sortant a été reconduit dans son intégralité, poste pour poste, à l'exception du président de l'Assemblée nationale, dont le mandat coïncide avec la durée de la législature qui est de 5 ans.

Mohamed Ayib Salim Daffé reste le président du groupe parlementaire Pastef (majorité), avec comme vice-président Cheikh Thioro Mbacké, alors que Takku Wallu, seul groupe de l'opposition, a maintenu à sa tête Aïssata Tall Sall et Djimo Souaré.

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Les vice-présidents de l'Assemblée, suivant l'ordre paritaire sont, pour PASTEF, Malick Ndiaye, Rocky Ndiaye, Ismaila Diallo, Mbène Faye, Samba Dang, Oulimata Sidibé, Amadou Ba numéro 2.

Le poste de 8e vice-président devant revenir à l'opposition a été attribué à Racky Diallo du groupe Takku Wallu qui en était le titulaire dans le bureau précédent.

Les questeurs sont également maintenus à leur poste, en l'occurrence Aïcha Touré et Mohamed Sall, de même que les secrétaires élus.