Sénégal: Hamady Ounaré - Des fournitures scolaires à l'ensemble des établissements de la commune

14 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Hamady Ounaré — La municipalité de Hamady Ounaré, dans le département de Kanel (nord-est), a octroyé des fournitures scolaires à l'ensemble des établissements scolaires de la commune, dans le cadre de son appui à la rentrée scolaire.

"Comme à l'accoutumée, nous sommes réunis ce soir pour mettre à la disposition des établissements de notre commune des fournitures scolaires, en vue d'aider les élèves et leurs parents à l'occasion de la rentrée des classes", a expliqué le secrétaire municipal, Demba Diong.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de remise, mardi soir, en présence des directeurs d'école, des représentants des parents d'élèves et des présidents des comités de gestion des écoles (CGE).

Selon M. Diong, cette initiative s'inscrit dans les priorités du maire, qui entend faire de l'éducation un levier essentiel du développement et de la formation des jeunes.

Il a précisé que l'enveloppe consacrée à l'achat des fournitures scolaires a été revue à la hausse cette année, afin de répondre davantage aux besoins des établissements scolaires de la commune.

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