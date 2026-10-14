Sénégal: Lanceurs d'alerte - L'OFNAC mise sur les contrôleurs internes pour renforcer la protection

Dakar — L'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) nourrit l'ambition de renforcer le rôle des inspecteurs et contrôleurs internes des ministères et organismes publics dans l'application de la loi relative au statut et à la protection des lanceurs d'alerte, a déclaré, mercredi, à Dakar, son président Moustapha Ka.

Ce renforcement passe par la confidentialité des signalements et la prévention des représailles, a-t-il indiqué à l'ouverture d'un atelier de vulgarisation de la loi n° 2025-14 du 4 septembre 2025, portant statut et protection des lanceurs d'alerte, organisé en collaboration avec la Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique (PPLAAF).

La rencontre réunit une cinquantaine d'inspecteurs et de contrôleurs internes des ministères et organismes parapublics.

"Il ne suffit pas de demander aux citoyens de contribuer à la transparence. Il faut aussi prévoir un cadre de protection pour ceux qui agissent de bonne foi", a déclaré le président de l'OFNAC.

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Selon Moustapha Ka, ces acteurs occupent une position stratégique dans la détection des irrégularités et l'orientation des signalements. "Des référents internes seront désignés dans les administrations pour faciliter la réception et le traitement des alertes", a-t-il annoncé.

Le directeur exécutif de la PPLAAF, Jimmy Kandé, a insisté, pour sa part, sur la nécessité de protéger effectivement les personnes qui dénoncent des pratiques contraires à l'intérêt général.

"Le courage individuel ne doit jamais servir d'excuse à l'inaction institutionnelle", a-t-il affirmé, évoquant les représailles professionnelles, les atteintes à la réputation et les intimidations auxquelles les lanceurs d'alerte peuvent être exposés.

Il a appelé à faire de la protection des lanceurs d'alerte une composante de la culture institutionnelle des administrations, grâce à des procédures claires et au respect strict de la confidentialité.

Les travaux, prévus pour deux jours, portent notamment sur les dispositions de la loi sur le statut et la protection des lanceurs d'alerte, mais aussi sur son décret d'application.

Il est ainsi prévu des communications, des études de cas et des travaux de groupe visant à formuler des recommandations pour améliorer l'effectivité du dispositif national de protection des lanceurs d'alerte.