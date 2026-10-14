Sénégal: Ngaye Mékhé - Une demi-finale des 'Navétanes' reportée après des violences post-match

14 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ngaye Mékhé — La demi-finale du championnat populaire devant opposer mardi l'ASC Jappo à l'ASC Renaissance, deux équipes de la zone II B de Ngaye Mékhé, a été reportée suite à une décision de la gendarmerie de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, les matchs de "Navétanes" dans le département de Tivaouane après des cas de violences.

Cette mesure a été prise après des affrontements survenus, lundi, vers 19 h 30, entre des habitants de Ndiop et de Sao, dans la commune de Darou Khoudoss.

Les violences avaient éclaté après la victoire de Balsand de Ndiop sur Sao, qui a suscité une explosion de joie des supporters de l'équipe triomphante, qui auraient provoqué des tensions ayant dégénéré en échange de jets de pierres entre les deux camps.

Les heurts ont fait 21 blessés, dont cinq évacués à l'hôpital régional de Thiès, et d'importants dégâts matériels.

Face à ces incidents, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Tivaouane a décidé de suspendre le déploiement d'agents pour la sécurisation des rencontres de ce tournoi populaire de football.

Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités après les échauffourées.

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