Sénégal: Diourbel - L'AGEROUTE et le CETUD engagent le diagnostic de la mobilité urbaine et rurale

Diourbel — L'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE) et le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD) ont initié une concertation sur le diagnostic de la mobilité dans les agglomérations de Diourbel et Bambey, mercredi, en vue d'élaborer un plan de mobilité urbaine et rurale (PMUR).

Ils ont organisé, dans cette perspective, un atelier présidé par l'adjoint au gouverneur de Diourbel chargé du développement, Djibril Diop, en présence des chefs de service, des acteurs du transport, des élus locaux et des représentants de la société civile et des usagers.

Cet atelier vise à partager les premiers constats du diagnostic, à recueillir les contributions des acteurs locaux et à identifier les principales difficultés de déplacement dans les deux agglomérations.

Selon Nancy Seck Sow, cheffe de la division des études générales et techniques du CETUD, les investigations déjà menées portent notamment sur les données démographiques, socio-économiques et territoriales, les infrastructures et l'offre de transport, ainsi que sur les comptages de trafic et les enquêtes réalisées durant le Grand Magal de Touba.

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Elle a souligné que ce diagnostic doit être partagé avec les acteurs du territoire afin de mieux cerner les dysfonctionnements et d'orienter les prochaines investigations.

Djibril Diop a relevé les défis liés à l'insuffisance de l'offre de transport, à la progression des mototaxis, à l'encombrement des centres-villes, au stationnement et à la sécurité routière.

Il a invité les participants à contribuer pleinement à cette démarche participative, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des populations rurales.

De nouvelles enquêtes sur la circulation et la mobilité des ménages sont également prévues pour approfondir le diagnostic, a relevé la cheffe de la division des études générales et techniques du CETUD.