Madagascar: VFM, FFM, Fanjiry, KMT - Vers un appel à la candidature du Col Michaël Randrianirina

Au vu des préparatifs, le grand rassemblement prévu se tenir ce jour à Antsohihy se présente comme un évènement de précampagne électorale.

« C'est au peuple de décider si je mérite de me présenter ou non. » C'est ainsi que le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar, avait répondu à une question concernant sa possible candidature à la prochaine élection présidentielle, durant une émission spéciale diffusée au mois de novembre 2025. Un an plus tard, toute une manoeuvre ou machination politique (c'est selon) est en cours, s'apparentant à une campagne de préparation du terrain visant à propulser l'homme au béret vert vers des ambitions présidentielles.

On s'achemine, en effet, vers une série de demandes de candidature de l'officier du CAPSAT à la prochaine course à la magistrature suprême. La République de la Refondation ne fera certainement pas exception aux anciennes pratiques sous les précédents régimes. Au fur et à mesure que les échéances électorales approchent, les différents partis, groupements de partis, groupuscules ou particules qui se bousculent au portillon pour exprimer leur soutien au régime en place vont effectuer une déclaration à la presse pour solliciter sa candidature.

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La naissance des VFM (Vondron'ny Fihavaozan'i Madagasikara), FFM (Fanilon'ny Fihavaozan'i Madagasikara), KMT (Komity Miaro ny Tolona), de l'association Fanjiry, ainsi que de nombreuses autres organisations, associations et acteurs politiques se disant pro-Refondation, n'a pour finalité que de réclamer la candidature de l'actuel homme fort du pays afin de pouvoir rester dans le système et réclamer des « seza » après les scrutins.

Panier à crabes. Ces derniers temps, c'est devenu une habitude d'entendre des déclarations à la limite de la pression et/ou du chantage à l'endroit du président de la Refondation de la République de Madagascar. À l'exemple d'un politicien qui avait déclaré devant la presse, la semaine dernière, qu'il était le premier à avoir décroché le portrait officiel de l'ancien président Andry Rajoelina qui se trouvait dans son bureau en 2025. Pourtant, jusqu'ici, le président Michaël ne l'aurait pas encore contacté pour lui donner la place qu'il mérite.

Une déclaration typique de la pratique politique malgache favorisant les « ady seza » et le retournement de veste. Force est, en effet, de reconnaître que la plupart de ces personnalités défendant bec et ongles le colonel Michaël Randrianirina sont d'anciens courtisans du régime déchu d'Andry Rajoelina. Un an après le départ en exil de l'ex-président, ces politiciens véreux ont échangé leur maillot orange contre le tee-shirt vert de la Refondation, et n'hésitent pas à exprimer publiquement un soutien qui n'est certainement pas inconditionnel envers leur nouveau patron. Et cette journée de célébration du 14 octobre à Antsohihy, aux allures de précampagne électorale, est une occasion en or pour ces derniers de se rassembler et de réclamer officiellement la participation de l'officier du CAPSAT à la présidentielle, normalement prévue en 2027.

De son côté, ce dernier préfère conforter cette allégeance « tous azimuts ». En marge de son déplacement aux États-Unis, le colonel Michaël Randrianirina avait déclaré, à propos de ces nouvelles formations politiques pro-pouvoir qui se lancent des attaques par médias interposés, qu'il ne peut ni forcer ni empêcher les gens de le soutenir. Avec les piques lancées entre politiciens ces derniers jours, on ne manque pas de remarquer que le camp présidentiel est actuellement en train de se transformer en véritable panier à crabes. Reste donc à savoir si ce grand rassemblement à Antsohihy ne va pas tourner au... vinaigre.