Madagascar: Antsohihy - Inauguration de l'EPP Philibert Tsiranana hier

Le Président de la Refondation de la République (PRRM), le colonel Michael, poursuit son périple dans les différentes régions de l'île. Hier, le couple présidentiel, flanqué d'une forte délégation gouvernementale et parlementaire, était à Antsohihy pour la commémoration du 14 octobre, désormais hissé au rang du 26 juin.

Ambiance festive, en tout cas pour la capitale de la région Diana, où le calme d'une circulation habituellement fluide a fait place à des embouteillages monstres, notamment du côté des grands hôtels, où les 4x4 plaques rouges et autres voitures de luxe sont garés d'une manière un peu archaïque. Depuis avant-hier, une sono mobile a fait des tours de la ville pour inviter la population à venir en masse accueillir le Colonel-Président.

Hélicoptère

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Une foule manifestement avide de sensations et de festivités avait effectivement fait le déplacement pour accueillir l'homme fort de la transition, arrivé à bord d'un hélicoptère neuf, comme Fanavaozana. Le temps de saluer cette foule, le PRRM s'est tout de suite déplacé vers l'EKAR Saint Paul d'Antsohihy, où il a prononcé un bref discours. Il a ensuite repris son hélicoptère pour rejoindre Anjiamangirana, où une foule immense s'était rassemblée pour l'accueillir. La cérémonie d'inauguration de l'EPP rénovée a constitué le temps fort de cette visite. Dans son discours, le colonel Michael Randrianirina a notamment rendu hommage à Philibert Tsiranana, premier président de la République malgache et figure majeure de l'accession du pays à l'indépendance. Il a rappelé le parcours de celui qui a effectué ses études primaires dans cet établissement, aujourd'hui porteur de son nom.

Intérêt historique

Située dans le district d'Antsohihy, sur la RN6, dans la région SOFIA, l'EPP Philibert Tsiranana est d'un intérêt historique considérable. Philibert Tsiranana y avait effectué ses premières années de scolarité, avant de poursuivre ses études à l'école régionale d'Analalava, puis à l'école normale Le Myre de Vilers, à Antananarivo. Un parcours qui illustre l'importance que pouvait revêtir l'accès à l'instruction dans les zones rurales de Madagascar durant la période coloniale. D'abord élève, Tsiranana est ensuite devenu instituteur, avant d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État. À noter que la délégation présidentielle a continué, hier, une série d'inaugurations. La fête se poursuit avec d'autres inaugurations en mode refondation.