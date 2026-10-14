Madagascar: CENI - Révision de la liste électorale dans les bureaux du Trésor public

14 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

La révision de la liste électorale se poursuit dans les bureaux du Trésor public. Depuis le lundi 12 octobre, les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) collectent des informations auprès des Trésoreries générales, des Trésoreries principales, des Trésoreries principales intercommunales et des Perceptions principales, dans tout le pays.

Inscription. Cette opération cible particulièrement les retraités venus percevoir leur pension, ainsi que les fonctionnaires qui récupèrent leur solde auprès de ces services. Elle permet également aux citoyens majeurs qui ne figurent pas encore sur la liste électorale de s'inscrire, sur présentation de leur carte d'identité nationale (CIN). La campagne spéciale prendra fin le vendredi 16 octobre 2026. Les responsables invitent ainsi les citoyens concernés à profiter de cette période pour régulariser leur situation et s'inscrire sur la liste électorale.

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