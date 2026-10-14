Madagascar: Incendie à Anosibe An'ala - 265 personnes sans abri, une cinquantaine de maisons détruites

14 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Yv Sam

Un incendie survenu le 12 octobre à Anosibe An'ala, dans la région Alaotra-Mangoro, a ravagé une partie de la localité. Une cinquantaine de maisons ont été détruites par les flammes, tandis que d'autres ont dû être démolies pour empêcher la propagation du feu. Un lourd bilan matériel et humain.

Un incendie a ravagé une partie de la localité d'Anosibe An'ala, dans la région Alaotra-Mangoro, le 12 octobre. Selon un bilan provisoire communiqué par la préfecture de région, plus de 265 personnes se retrouvent sans abri à la suite de ce sinistre. Une cinquantaine de maisons ont été dévorées par les flammes. Plus d'une dizaine d'autres habitations ont également dû être démolies afin de limiter la propagation du feu. Face à l'ampleur de l'incendie, l'alimentation électrique a été interrompue par mesure de précaution, selon le directeur régional de l'Énergie et des Hydrocarbures d'Alaotra-Mangoro.

La maîtrise du feu a été particulièrement difficile en raison de l'absence d'un service de sapeurs-pompiers dans la localité. Les habitants se sont mobilisés pour tenter de limiter les dégâts, en transportant de l'eau dans des seaux afin de venir à bout des flammes.

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L'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Les circonstances exactes du sinistre restent donc à éclaircir. Dès la nuit de l'incendie, une équipe de la région s'est rendue sur place pour apporter une assistance d'urgence aux familles touchées et évaluer l'étendue des dégâts. Cette intervention vise également à recenser les besoins prioritaires des sinistrés, notamment en vue de la reconstruction des habitations et du rétablissement de leurs conditions de vie.

En attendant la suite des évaluations, les 265 personnes privées de logement font face à une situation difficile, après la destruction de leurs habitations et de leurs biens. L'ampleur des dégâts nécessite une mobilisation pour répondre aux besoins immédiats des familles et accompagner leur relogement.

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