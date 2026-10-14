Afrique: Moscou - Le PRRM attendu au 3e sommet Russie-Afrique

Michael Randrianirina retournera en Russie à la fin de ce mois d'octobre pour participer au troisième sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre à Moscou. Il s'agit de sa deuxième visite officielle en Russie en moins d'un an, après sa rencontre avec Vladimir Poutine en février 2026.

Une forte délégation malgache est attendue dans la capitale russe pour ce rendez-vous diplomatique qui réunira plusieurs dirigeants africains, dont le président burkinabè Ibrahim Traoré, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye.

En février dernier, Michael Randrianirina s'était déjà rendu à Moscou dans le cadre d'une visite officielle, marquée notamment par un entretien avec le président russe Vladimir Poutine. Le prochain sommet sera ainsi l'occasion de poursuivre les échanges engagés entre les deux pays et d'explorer de nouvelles pistes de coopération.

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Le premier sommet s'était tenu à Sotchi, les 23 et 24 octobre 2019, tandis que le deuxième avait eu lieu à Saint-Pétersbourg, les 27 et 28 juillet 2023. Ce dernier avait notamment porté sur les partenariats économiques, les livraisons de céréales et les questions de sécurité. Le rendez-vous de Moscou sera donc scruté pour mesurer la place que la Russie entend accorder à l'Afrique, mais aussi les perspectives que les pays africains, dont Madagascar, pourront tirer de cette coopération.