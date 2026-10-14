Afrique: Moscou - Le PRRM attendu au 3e sommet Russie-Afrique

14 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R

Michael Randrianirina retournera en Russie à la fin de ce mois d'octobre pour participer au troisième sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre à Moscou. Il s'agit de sa deuxième visite officielle en Russie en moins d'un an, après sa rencontre avec Vladimir Poutine en février 2026.

Une forte délégation malgache est attendue dans la capitale russe pour ce rendez-vous diplomatique qui réunira plusieurs dirigeants africains, dont le président burkinabè Ibrahim Traoré, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye.

En février dernier, Michael Randrianirina s'était déjà rendu à Moscou dans le cadre d'une visite officielle, marquée notamment par un entretien avec le président russe Vladimir Poutine. Le prochain sommet sera ainsi l'occasion de poursuivre les échanges engagés entre les deux pays et d'explorer de nouvelles pistes de coopération.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le premier sommet s'était tenu à Sotchi, les 23 et 24 octobre 2019, tandis que le deuxième avait eu lieu à Saint-Pétersbourg, les 27 et 28 juillet 2023. Ce dernier avait notamment porté sur les partenariats économiques, les livraisons de céréales et les questions de sécurité. Le rendez-vous de Moscou sera donc scruté pour mesurer la place que la Russie entend accorder à l'Afrique, mais aussi les perspectives que les pays africains, dont Madagascar, pourront tirer de cette coopération.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.