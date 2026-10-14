Madagascar: Tsiroanomandidy - Deux dahalo tués lors d'un accrochage avec les gendarmes

Un vol de six zébus a dégénéré en affrontement armé, le 12 octobre 2026, à Andritirity, dans le fokontany de Bemangoraka, commune rurale de Fihaonana, district de Tsiroanomandidy. Deux des cinq individus armés, soupçonnés d'avoir commis le vol, ont été tués lors d'un accrochage avec les gendarmes et les habitants mobilisés à leur poursuite.

Les faits se sont produits vers 10 h 30. Selon le rapport de la gendarmerie, cinq hommes armés de fusils et d'armes blanches ont emmené de force six zébus gardés dans les champs. Le bouvier a toutefois réussi à s'échapper avant d'alerter les habitants du village. Les gendarmes de Tsiroanomandidy sont rapidement intervenus avec l'appui des fokonolona. Les habitants se sont réparti les tâches, certains se lançant à la poursuite des fuyards tandis que d'autres se positionnaient aux passages stratégiques pour leur barrer la route. Repérés par leurs poursuivants, les suspects ont ouvert le feu tout en tentant de prendre la fuite.

Pour protéger les habitants engagés dans l'opération, les gendarmes ont riposté. Un échange de tirs a alors éclaté vers midi, au niveau du passage d'Ankadipataka-Ampetsonanomby, dans le secteur de Bemangoraka. À l'issue de l'affrontement, deux des suspects ont été mortellement touchés. Un troisième a été blessé, mais ses complices ont réussi à l'emporter dans leur fuite. Aucun gendarme ni habitant participant à la poursuite n'a été blessé, selon le compte rendu des forces de l'ordre. Les six zébus ont pu être récupérés et rendus à leur propriétaire.

Les dépouilles des deux hommes ont fait l'objet des constatations médicales requises. Les circonstances de cette opération s'inscrivent dans un contexte de lutte contre l'insécurité rurale et les vols de bétail, qui mobilisent régulièrement les forces de l'ordre et les communautés locales.

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