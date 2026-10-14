Madagascar: Talatamaty - Un membre des forces de l'ordre à la tête des voleurs de motos

C'est un véritable coup de filet que viennent de réussir les éléments de la brigade de la gendarmerie de Talatamaty. Un réseau criminel particulièrement bien structuré, s'apparentant à une véritable entreprise spécialisée dans le vol et le recel de deux-roues, a été totalement démantelé ce week-end dernier. Surprise générale : parmi les cerveaux de ce gang figurait un membre des forces de l'ordre en activité.

Tout a commencé vendredi 9 octobre à Talatamaty. Deux individus ont été surpris en flagrant délit alors qu'ils tentaient de dérober une moto. L'un d'eux a réussi à prendre la poudre d'escampette, tandis que son acolyte a été maîtrisé par le fokonolona avant d'être remis aux mains des gendarmes. Interrogé sans ménagement, le suspect a craché le morceau, déclenchant ainsi l'opération « voleur de motos ». Grâce aux premières révélations, un piège a été tendu dès le lendemain, à 12 heures.

Les forces de l'ordre ont interpellé le receleur présumé du groupe en possession d'une moto volée. Ce dernier a livré des détails troublants sur l'organisation : l'équipe fonctionnait en roulement, avec des éléments opérant de jour et d'autres de nuit pour repérer et voler les deux-roues dans les ruelles de la capitale, tous répondant au même commanditaire. Poursuivant leur traque, les gendarmes ont arrêté deux autres membres de la bande la nuit même.

La tournure décisive de l'enquête est survenue dans la nuit de dimanche. À 4 h 30 du matin, les éléments de la brigade ont encerclé un grand hôtel situé au quartier des 67 Ha, indiqué comme le point de ralliement des chefs de bande. C'est en ce lieu que les « boss » sont tombés nez à nez avec les gendarmes. Pris dans le filet, ces « gros poissons » du vol de motos n'ont même pas eu le temps de prendre la fuite. L'identification de l'un d'eux a révélé que celui-ci n'est autre qu'un homme en treillis en activité. La gendarmerie n'a pas pesé ses mots : c'est ce genre de magouille qui ternit et salit l'honneur du corps...

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Des mots qui en disent long sur la réforme et la lutte contre le corporatisme et la corruption au sein des forces de défense et de sécurité. Au total, sept individus, membres de ce réseau, ont été arrêtés. Lors de leur arrestation, plusieurs motos volées ont été retrouvées en leur possession. Déférés sous peu devant la justice, les suspects attendent désormais d'être fixés sur leur sort.