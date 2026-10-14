Madagascar: Octobre Rose/Dépistages - Les femmes répondent présentes

Les offres de dépistage gratuit du cancer du sein (ainsi que de celui du col de l'utérus) augmentent durant le mois d'octobre, dans le cadre de la campagne « Octobre Rose », mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.

Le dépistage, fortement mis en avant dans les actions de sensibilisation, est proposé dans diverses structures de santé dans le cadre d'Octobre Rose. D'année en année, les femmes répondent de plus en plus présentes à ces séances de dépistage gratuit. Pour l'une des plus grandes organisations humanitaires en activité à Madagascar, œuvrant dans le domaine de la santé des femmes, plus de 900 dépistages ont pu être réalisés durant la première semaine d'Octobre Rose sur ses trois sites de dépistage : à Antananarivo, à Fianarantsoa et à Mahajanga. Pour d'autres entités (associations, ONG, clubs de services, établissements de santé), la même initiative, consistant à proposer un dépistage gratuit du cancer du sein et de celui du col de l'utérus, trouve écho auprès des femmes.

Obstacle financier. Les nombreuses demandes d'informations en vue d'une inscription, lorsque celle-ci est requise pour bénéficier du dépistage gratuit, témoignent de l'intérêt grandissant des femmes pour le dépistage des cancers gynécologiques. Les années successives de sensibilisation de masse sur les avantages du dépistage précoce portent ainsi leurs fruits. Le caractère gratuit des offres durant la campagne « Octobre Rose » motive les femmes à saisir l'occasion pour se faire dépister. En effet, le volet financier peut constituer un obstacle au dépistage lorsque celui-ci est payant, en raison du faible pouvoir d'achat et de l'absence de couverture santé.

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Après le diagnostic. Le dépistage précoce permet de détecter suffisamment tôt les cancers gynécologiques. En cas de détection de la maladie, la précocité du déclenchement du protocole de prise en charge augmente les chances de réussite du traitement. Cependant, après un diagnostic de cancer du sein ou du col de l'utérus, le véritable défi pour les malades demeure l'accès au traitement. Le coût du traitement du cancer en général, incluant les cancers gynécologiques, demeure élevé à Madagascar par rapport au pouvoir d'achat de la population, et le système de couverture sanitaire demeure peu accessible à la grande majorité de la population.