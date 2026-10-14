Madagascar: Institut de Formation Technique - 25 ans au service de l'enseignement supérieur

L'Institut de Formation Technique (IFT) célèbre cette année son quart de siècle d'existence.

Les festivités marquant cet événement ont officiellement débuté par un culte d'action de grâce à la cathédrale d'Analakely. Fondé en 2001, cet établissement d'enseignement supérieur a su étendre son empreinte à travers la Grande île. Comme l'a souligné son président-directeur général, Valisaona Andriambolanirina, l'IFT est désormais fortement implanté dans plusieurs régions, avec des antennes opérationnelles à Mahajanga, Antsirabe, Fianarantsoa, Toamasina et Toliara, sans oublier la capitale, Antananarivo. Le numéro un de l'institut a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement d'un corps professoral chevronné, pleinement mobilisé pour transmettre son expertise aux étudiants.

Célébration. Pour marquer d'une pierre blanche ce 25e anniversaire, un chronogramme bien rempli est au programme : manifestations culturelles, événements académiques, ainsi qu'une soirée et un déjeuner dansant. Un grand rassemblement des anciens étudiants, aujourd'hui dispersés à travers Madagascar et à l'étranger, sera également organisé afin de favoriser le partage d'expériences et le réseautage avec les nouvelles promotions. Pour rappel, l'IFT propose aujourd'hui six filières de formation : Bâtiments et Travaux Publics (BTP), Gestion et management, Informatique, Droit, Sciences de l'environnement, Information-communication et Journalisme.