Madagascar: Santé rénale - L'association Tsarà dote le CHU JRA d'équipements néphrologiques d'urgence

Mobilisation renouvelée pour la santé rénale dans la Grande île.

Arrivées à Antananarivo le 11 octobre dernier, la présidente fondatrice de l'Association Tsarà, Tiana Valiso Rakotonirainy, et sa vice-présidente, le Dr Dominique Rabearivelo, mènent une mission stratégique jusqu'au 19 octobre prochain. Leur objectif principal réside dans l'évaluation des besoins sanitaires locaux et la relance des dons d'équipements de dialyse aux établissements hospitaliers publics. Dès le lendemain de leur arrivée, les deux responsables ont rencontré le professeur Lova Randriamanantsoa, chef du service de réanimation néphrologique du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA).

Cette visite de travail s'est accompagnée de la remise d'un lot de cathéters pédiatriques tunnelisés à usage permanent, apportant un soulagement concret pour la prise en charge des jeunes patients.

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Dons. Les discussions au CHU JRA ont mis en lumière une situation préoccupante, marquée par la vétusté des générateurs, la pénurie de consommables et une explosion du nombre de malades, multiplié par six en 10 ans. Face à cette urgence, les dirigeantes de l'association entendent intensifier leurs démarches auprès des autorités malgaches, notamment la Présidence de la Refondation et le ministère de la Santé publique. Active depuis 2011, l'Association Tsarà n'en est pas à son premier coup d'essai.

À son actif figurent déjà l'envoi de 16 générateurs de dialyse en 2018, l'expédition de 23 tonnes de consommables en 2023, ainsi que plusieurs acheminements réguliers de matériel médical spécialisé. Cette nouvelle mission réaffirme l'engagement constant de l'organisation envers les patients les plus modestes touchés par l'insuffisance rénale.