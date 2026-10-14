Madagascar: Congrès dentaire - L'île accueille les professionnels de l'océan Indien

Le Congrès dentaire de l'océan Indien (CDOI) se tiendra les 30 et 31 octobre au CCI Ivato.

Organisé par l'Ordre national des odonto stomatologistes de Madagascar, en collaboration avec l'Association dentaire malagasy (ADM), ce rendez-vous réunira des professionnels de la santé bucco-dentaire de plusieurs pays autour du thème « Sourire demain ». Des conférences, des ateliers et des expositions sont prévus durant ces deux journées. Dentistes, prothésistes, assistants dentaires et fournisseurs pourront partager leurs expériences et échanger sur les évolutions des pratiques et des technologies dans le domaine dentaire. Des participants de Madagascar, de Maurice, de La Réunion, de Mayotte, des Seychelles et de France sont attendus.

Compétences

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Selon le Dr Daniel Rabemananjara, vice-président de l'Ordre national des odontostomatologistes de Madagascar, les chirurgiens-dentistes malagasy disposent des compétences nécessaires pour assurer des soins complexes, notamment grâce aux avancées technologiques dans le domaine de la médecine dentaire en 3D. Il a toutefois souligné l'importance des échanges avec les professionnels des autres îles de l'océan Indien. L'accès aux soins bucco-dentaires reste toutefois inégal sur le territoire. Les cabinets dentaires sont davantage fréquentés en milieu urbain, tandis que les zones rurales restent confrontées au manque d'infrastructures et d'information.

Des enquêtes sont actuellement menées en concertation avec le ministère de la Santé afin de disposer de données chiffrées plus précises sur la situation. Un dentiste pour 32 000 habitants. Le déficit de professionnels demeure une autre difficulté. Selon Anselme Rakotonjanahary, vice-président de l'Association dentaire malagasy, Madagascar compte actuellement un dentiste pour 32 000 habitants, contre un pour 10 000 habitants selon le ratio préconisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

1 300 professionnels

La formation en odontostomatologie dure six ans après le baccalauréat et est dispensée à l'Université de Mahajanga. Le nombre d'étudiants admis, auparavant limité à 35 par an, est progressivement augmenté pour répondre aux besoins du pays, tout en veillant au maintien de la qualité de la formation. Plus de 1 300 professionnels et près de 500 congressistes sont annoncés à ce rendez-vous. Le congrès sera également l'occasion d'évoquer le 50e anniversaire de l'Institut d'Odonto-Stomatologie tropicale de Madagascar (IOSTM), rattaché à l'Université de Mahajanga, prévu l'année prochaine. Le groupe YAS Madagascar apporte un soutien financier à l'organisation du congrès. Zamir Asakaly, directeur général de YAS Business, a également évoqué la contribution de son entreprise à l'évolution du secteur dentaire, notamment par la mise à disposition de solutions de télécommunications et mobiles adaptées aux besoins des professionnels.