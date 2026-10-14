Madagascar: Peste - Quatre cas confirmés et plusieurs cas suspects sous surveillance

Quatre cas de peste ont été officiellement confirmés dans les districts d'Ankazobe, Anjozorobe et Ambohimahasoa depuis la fin du mois de juillet. Par ailleurs, cinq cas suspects ont été détectés le 10 octobre dernier à Midongy Atsimo, les résultats des analyses de laboratoire sont actuellement attendus pour confirmer ou infirmer ces diagnostics.

Face à la situation, les autorités sanitaires ont immédiatement déployé des mesures de riposte. Quelque 200 personnes contacts ont déjà reçu un traitement prophylactique afin d'éviter toute propagation. En parallèle, des opérations de pulvérisation d'insecticides antipuces, ainsi que des campagnes de sensibilisation axées sur l'hygiène et la lutte contre la prolifération des rongeurs, se poursuivent sur le terrain.

Le ministère de la Santé publique appelle la population à la plus grande vigilance. Il invite toute personne présentant des symptômes suspects ou découvrant des rongeurs morts à en informer sans délai les autorités locales. Le ministère rappelle que la prise en charge et le traitement de la peste sont entièrement gratuits dans tous les centres de santé de l'île, et que le numéro vert 115 demeure accessible pour signaler tout cas suspect.