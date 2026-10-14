Afrique: Qualifications olympiques 2028 - Les Barea Ladies s'arrêtent au deuxième tour

L'aventure olympique des Barea Ladies a pris fin à Bloemfontein. Après leur défaite 4-0 à l'aller, les Malgaches se sont de nouveau inclinées face aux Sasol Banyana Banyana sur le score de 3-0 lors du match retour. Les Sud-Africaines se qualifient ainsi pour la suite des éliminatoires avec un score cumulé de 7-0.

Le couperet est tombé pour les Barea Ladies. Opposées à l'Afrique du Sud lors du deuxième tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, les protégées de Raux Auguste ont subi une nouvelle défaite, mardi, au Free State Stadium de Bloemfontein. Battues 4-0 lors de la manche aller, elles se sont inclinées 3-0 au retour, mettant un terme à leur parcours. Contrairement au premier acte, les Malgaches ont affiché davantage de solidité défensive en première période. Malgré une nette domination sud-africaine dans la possession et les phases offensives, les Banyana Banyana n'ont pas trouvé la faille avant la pause. Les deux équipes ont ainsi rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Au retour des vestiaires, les championnes d'Afrique 2022 ont accéléré le rythme. À peine une minute après la reprise, Gabriela Salgado a ouvert le score (46e). L'entrée en jeu de Ronnel Donnelly, déjà auteure d'un triplé à l'aller, a ensuite fait la différence. L'attaquante sud-africaine a inscrit deux nouveaux buts aux 64e et 77e minutes, scellant définitivement le sort de la rencontre. Avec cette double victoire et un score cumulé de 7-0, l'Afrique du Sud poursuit sa route vers Los Angeles 2028.

Les Barea Ladies quittent, quant à elles, la compétition avec les honneurs, après avoir franchi le premier tour face au Soudan du Sud. Cette élimination met également en lumière l'écart d'expérience et de compétition entre les deux formations, les Sud-Africaines figurant parmi les références du football féminin africain.

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