Madagascar: Red Island Bike Fest - Les motos customisées sous les projecteurs

Les passionnés de deux-roues ont déjà rendez-vous les 17 et 18 octobre à l'ancien Canal Olympia d'Andohatapenaka pour la cinquième édition du Red Island Bike Fest.

Le lancement officiel de l'événement s'est tenu hier lors d'une conférence de presse organisée au restaurant Badass Motocycle Community. Au fil des années, ce festival s'est imposé comme un rendez-vous incontournable de la communauté biker malgache. Fidèle à son esprit de partage, l'événement associera musique, art et mécanique dans un même espace. Les matinées seront consacrées à une scène découverte mettant en lumière de jeunes artistes émergents. Les après-midis laisseront place aux concerts des têtes d'affiche, avec Grey et Ken le 17 octobre, puis Loharano et Iraimbilanja le lendemain. Selon les organisateurs, le choix de l'ancien Canal Olympia s'inscrit dans une logique de continuité.

Le site est déjà bien identifié par les habitués du festival et offre un cadre adapté à l'accueil du public, des artistes ainsi que des exposants. Plusieurs animations y seront installées, notamment des stands de tatouage, de piercing, d'art et de personnalisation de tee-shirts.

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L'un des temps forts restera le Show Bike, concours dédié aux motos personnalisées et préparées. Différentes catégories seront ouvertes, allant des customs de toutes marques aux Harley-Davidson, en passant par les motos de moins de 250 cc, les Royal Enfield et les modèles off-road. Garages, concessionnaires et particuliers pourront y présenter leurs réalisations, avec pour objectif de valoriser le travail de personnalisation, le soin apporté aux machines et la créativité de leurs propriétaires.

Partenaire de cette édition, Yas réaffirme, pour sa part, son engagement en faveur de la culture et du sport, deux univers que le Red Island Bike Fest rassemble sous une même bannière. Une première collaboration qui témoigne de la volonté de l'opérateur de se rapprocher davantage des communautés de passionnés.