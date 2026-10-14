Madagascar: Lalatiana au pays - Un spectacle de trois heures au Palais des Sports dimanche

Prévu ce dimanche 18 octobre 2026 à 15 heures au Palais des Sports Mahamasina, le grand concert de Lalatiana s'annonce déjà comme l'un des rendez-vous musicaux les plus marquants de cette fin d'année.

Organisé par Miritsoka Production, l'événement était initialement programmé l'année dernière, mais les circonstances avaient contraint les organisateurs à le reporter. Cette fois-ci, tout semble réuni pour que les retrouvailles avec le public aient bien lieu.

« Nous sommes prêts à 90 % », a confié Hery Randriamampianina, directeur général de Miritsoka Production. Les derniers préparatifs concernent essentiellement les aspects logistiques, puisque toute la partie artistique est déjà finalisée. Face à l'engouement du public, de nouveaux billets seront d'ailleurs mis en vente afin de permettre à davantage de fans d'assister à ce moment attendu.

Lalatiana, qui réside à l'étranger et ne sera que de passage dans la capitale, promet plus de trois heures de concert. Fidèle à sa vision de la musique, elle insiste sur la différence entre un concert et un spectacle : ici, place avant tout à l'émotion, à la voix et au partage. Tous les spectateurs seront assis, dans un cadre privilégiant le confort, avec une sonorisation et des images de qualité.

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L'artiste proposera un voyage à travers son parcours, de son enfance à aujourd'hui. Une histoire musicale commencée très tôt, puisqu'elle est montée sur scène alors qu'elle n'avait que 11 ans. Le tournant décisif intervient en 1986, lorsque sa composition « Ho an'iza ny masoandro » lui vaut le Prix Découvertes RFI ainsi que le Prix des auditeurs. L'année suivante, elle entame sa carrière solo sous le nom de Lalatiana, un nom devenu depuis incontournable dans le paysage musical malgache. Des invités de renom, qui ont marqué différentes étapes de sa carrière, viendront enrichir cette rétrospective musicale. Elle interprétera également plusieurs titres de son dernier album, « Atolotro Ity », un opus resté relativement discret faute de promotion à sa sortie, mais qui occupe une place particulière dans le coeur de l'artiste puisqu'il rend hommage à l'héritage musical de son père.

Accompagnée de jeunes musiciens qu'elle a choisis pour leur énergie et leur sensibilité, Lalatiana promet un moment sincère, authentique et profondément musical. Un rendez-vous unique à Antananarivo avant de poursuivre sa tournée à Toamasina quelques jours plus tard, notamment le 23 octobre 2026.