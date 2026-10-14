Madagascar: Durban FilmMart 2026 - Anatole Ramaroson récompensé pour son projet Fitampoha, le Retour du Roi de Menabe

Le réalisateur malgache Anatole Ramaroson a porté haut les couleurs de Madagascar lors du Talents Durban 2026, en Afrique du Sud. Grâce à son projet documentaire Fitampoha, le Retour du Roi de Menabe, il a décroché le prestigieux FIDADOC Award, une distinction qui souligne la qualité de son travail et le potentiel du cinéma documentaire malgache sur la scène africaine.

Lors de la 19e édition du Talents Durban, organisée dans le cadre du Durban FilmMart, Anatole Ramaroson a présenté son projet documentaire Fitampoha, le Retour du Roi de Menabe, devant des professionnels venus de tout le continent. Son film, qui met en lumière un pan important du patrimoine culturel malgache, a su séduire le jury par la force de son récit et la pertinence de son approche.

Cette participation a été couronnée par l'obtention du FIDADOC Award, un prix qui constitue un soutien précieux pour la poursuite du développement et de la production du film. Pour Anatole Ramaroson, cette reconnaissance représente l'aboutissement d'années d'engagement au service du documentaire. Pour Madagascar, elle témoigne de la richesse de ses histoires et confirme la place grandissante des créateurs malgaches dans le paysage cinématographique africain et international.