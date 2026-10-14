Madagascar: 14 octobre pas comme les autres

14 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

14 octobre 1958 - 14 octobre 2026. Il y a 68 ans aujourd'hui, la « République Malgache » a été proclamée dans l'amphithéâtre du lycée Gallieni, à Andohalo, à 10 h 50 précises.

14 octobre pas comme les autres

Le choix même de l'établissement d'enseignement secondaire portant le nom du général, administrateur colonial français, indiquait que la Grande île restait dans le giron de l'ancienne mère patrie. « Madagascar est un État et cet État est une République dans la Communauté prévue par la Constitution du 4 octobre 1958 », avait déclaré Zafimahova. Et ce, en sa qualité de président du Congrès des assemblées provinciales, convoqué le 14 octobre 1958 afin de se prononcer sur le statut de Madagascar au sein de la Communauté. Par 208 voix pour, zéro contre et 26 abstentions (sans compter les 6 membres absents), le Congrès a proclamé la « République Malgache » tout en devenant membre de la Communauté.

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Il a fallu attendre un an et 9 mois pour que l'ordonnance n° 60-062 du 20 juillet 1960 fixe la fête nationale malgache au 14 octobre, jusqu'à ce que l'Amiral rouge vire à bâbord. Au point même de vouloir apporter une note révolutionnaire à l'hymne national, présenté officiellement et quasi simultanément avec la proclamation de la Première République. La seconde tentative de remplacer le « Ry Tanindrazanay malala » par le chant de ralliement du MDRM, « Madagasikara Tanindrazanay », était également vouée à l'échec, en 1992, dans le maelström du mouvement des Hery Velona.

Le pouvoir issu du « tolona » 2025 va-t-il vouloir revisiter à son tour l'hymne national, qui avait fait débat à l'époque en raison de la composition du comité chargé de le choisir ? Et pour cause, ledit comité était considéré, à tort ou à raison, comme non représentatif de la diversité de l'ensemble du pays, qui est, en revanche, fortement représentée aujourd'hui à Antsohihy, où une marée verte pro-Fanavaozana a déferlé sur la capitale de la région Sofia, à bord de vols spéciaux et de nombreux cars, pour la célébration d'un 14 octobre pas comme les autres, rebaptisé « Fetin'ny Fahafahana ».

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