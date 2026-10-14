Soudan: L'envoyé spécial français appelle à unir les efforts internationaux pour avancer le processus de dialogue

Le nouvel envoyé spécial français pour le Soudan et la Corne de l'Afrique, Jean-Marie Safa a appelé à unir les efforts de la communauté internationale pour soutenir un processus unique de dialogue inter-soudanais. Il a souligné que le rétablissement de la confiance entre les Soudanais constitue la clé pour mettre fin à la guerre et bâtir un État inclusif pour tous ses citoyens.

À l'issue de sa rencontre, ce mercredi à Khartoum, avec les membres du comité chargé de préparer le dialogue inter-soudanais, M. Safa a déclaré que le dialogue devait l'emporter sur les armes. Il a mis en garde contre l'impasse dans laquelle la poursuite de la guerre entraînerait toutes les parties, tout en réaffirmant l'attachement de la France à l'unité du Soudan et son soutien aux efforts visant à rétablir la paix et à redonner espoir en l'avenir du pays.

Il a précisé que les discussions avec le comité avaient abordé, en toute franchise, les questions du renforcement de la confiance, de la création d'un climat propice au dialogue, ainsi que du rôle des femmes et des diverses composantes de la société soudanaise dans le rapprochement des points de vue. Il a souligné que mettre fin à la guerre exigeait de dépasser les divergences politiques et de s'entendre sur des principes clairs garantissant l'acceptation de l'autre et la participation de tous.

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L'envoyé français a souligné que le manque de confiance constitue un défi majeur pour le lancement d'un processus de dialogue inclusif, insistant sur la nécessité d'aborder ces préoccupations de manière progressive et d'oeuvrer au rétablissement de la confiance par une communication constante et une ouverture aux différents points de vue.

Safa a insisté sur le fait que la communauté internationale doit parler d'une seule voix et de coordonner ses efforts pour soutenir un cadre de dialogue unifié, plutôt que de multiplier les pistes parallèles.

Il a affirmé que la responsabilité de surmonter la crise n'incombe pas aux seuls Soudanais, mais exige également que les acteurs internationaux réexaminent leurs rôles et corrigent les erreurs passées, appelant à tirer les leçons des décennies de guerre qu'a connues le Soudan et à jeter les bases propres à empêcher qu'elles ne se reproduisent.

Safa a annoncé son intention de poursuivre ses visites au Soudan, précisant que son déplacement actuel ne serait pas le dernier et a réaffirmé la volonté de son pays de contribuer aux efforts visant à rétablir la confiance, à raviver l'espoir et à instaurer la paix, afin que le conflit actuel soit le dernier de l'histoire du pays.