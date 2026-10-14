Soudan: Le pays et HCR réaffirment leur volonté de renforcer leur partenariat et coordination

En marge de la 77e session du Comité exécutif du HCR qui se tient à Genève, Le Représentant permanent du Soudan à Genève, l'ambassadeur Hassan Hamid s'est entretenu avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Barham Salih, et ses proches collaborateurs.

Les discussions , en marge de la 77e session du Comité exécutif du HCR ont porté sur les défis auxquels sont confrontées les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les réfugiés dans les pays voisins et la région, ainsi que sur les enjeux liés au retour volontaire de près de six millions de personnes appartenant à ces deux catégories.

La réunion a également abordé l'évolution globale de la situation au Soudan, les efforts nationaux en cours pour créer les conditions propices au retour volontaire, ainsi que l'importance de renforcer le soutien du HCR aux efforts de relèvement et de stabilisation dans les zones de retour.

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De son côté, le Haut-Commissaire pour les réfugiés a réaffirmé l'engagement du HCR envers son mandat humanitaire et sa volonté de poursuivre une coopération étroite avec le gouvernement soudanais. Il a souligné sa pleine conscience des transformations que traverse le pays et des défis qui en découlent, notamment le retour d'un grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées dans leurs régions d'origine. Il a exprimé son souhait de se rendre prochainement au Soudan pour évaluer la situation et les besoins sur le terrain, tout en réitérant la volonté du HCR de renforcer son partenariat historique et sa coordination directe avec le gouvernement soudanais pour relever ces défis.

Cela inclut les interventions humanitaires, le soutien aux communautés d'accueil et la mise en place des conditions nécessaires au retour volontaire -- telles que les services de base, la protection et l'intégration -- afin d'assurer la stabilité durable des personnes de retour.