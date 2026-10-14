Togo: Une contribution à la construction des villes africaines de demain

14 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Installée à Lomé depuis 50 ans, l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme (EAMAU) veut ouvrir sa propre école doctorale en architecture, présentée par sa direction comme une première sur le continent.

L'établissement espère accueillir ses premiers doctorants diplômés d'ici trois à quatre ans. Son directeur général, Malam Boukar Awakrou, y voit un tournant pour l'institution.

Les responsables jugent le bilan encourageant : plus de 4 000 professionnels formés, qui exercent dans les 15 pays membres. « Notre vocation est de former des cadres spécialisés dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de la gestion urbaine. Et ces cadres font aujourd'hui effectivement la fierté de l'Afrique », a déclaré M. Awakrou mardi.

Créée à l'initiative de l'Organisation commune africaine et malgache (OCAM), l'EAMAU forme des architectes, des urbanistes et des gestionnaires urbains pour accompagner la croissance des villes africaines.

Une contribution à la construction des villes africaines de demain

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