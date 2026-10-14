Maroc: Botola Pro D1 «Inwi» - Partages de points à Berkane et Rabat

La quatrième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, disputée mardi, a été marquée par des rencontres indécises et riches en rebondissements, se soldant toutes deux par des matchs nuls.

Au stade municipal de Berkane, la Renaissance de Berkane et la Renaissance de Zemamra se sont quittées sur un score de parité (2-2) au terme d'une rencontre particulièrement animée.

Le début de match a été catastrophique pour les locaux : dès la 5e minute, Jamal Harkass a trompé son propre gardien contre son camp, avant que Younes Mokhliss ne double la mise pour la RCAZ trois minutes plus tard (8e). Menée 0-2 dès l'entame, la RSB est parvenue à réagir en seconde période. Jamal Harkass s'est racheté en réduisant la marque à la 56e minute, puis Younes El Kaabi a arraché l'égalisation en toute fin de rencontre à la 88e minute.

À l'issue de ce partage de points, la RS Berkane pointe à la 11e place du classement avec 3 points, tandis que la Renaissance de Zemamra reste en position de lanterne rouge avec un seul point.

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Dans l'autre affiche de la soirée disputée à Rabat, le FUS de Rabat et le Raja de Casablanca n'ont pas réussi à se départager, se quittant sur un score de 1-1.

Les Verts ont été les premiers à s'illustrer en ouvrant le score dès la 20e minute grâce à une réalisation d'Adel Bettaieb. Cependant, les Fussistes n'ont pas abdiqué et sont parvenus à revenir au score grâce à un but signé Mohamed Bachchach.

Au classement, le Raja de Casablanca se hisse à la 5e place avec 5 points comptabilisés en trois matchs. De son côté, le FUS de Rabat se classe au 15e rang avec 2 points engrangés en quatre rencontres.