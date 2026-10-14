Sénégal: Daara - La reprise des enseignements fixée au 15 octobre

Le ministère de l'Éducation nationale annonce la reprise des enseignements-apprentissages dans les 1 098 daara bénéficiaires du Projet d'amélioration des performances du système éducatif (PAPSE), à compter du jeudi 15 octobre 2026, au titre de l'année scolaire 2026-2027.

Les apprenants des 1 098 daara concernés par le Projet d'amélioration des performances du système éducatif (PAPSE) sont attendus dans les lieux d'apprentissage à partir du jeudi 15 octobre 2026. La décision est contenue dans une circulaire du ministère de l'Éducation nationale, datée du 9 octobre 2026.

Dans cette correspondance adressée aux inspecteurs d'académie, le ministre précise que cette reprise intervient « au titre de l'année scolaire 2026-2027 ». Le document s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du PAPSE, un projet visant l'amélioration des performances du système éducatif.

Pour assurer le bon déroulement de cette reprise, le ministère demande aux autorités académiques de prendre les dispositions nécessaires. « Je vous demande de prendre les dispositions utiles, en relation avec les Inspecteurs de l'Éducation et de la Formation pour assurer un bon déroulement du processus », indique la circulaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette instruction vise ainsi à mobiliser les services déconcentrés de l'Éducation nationale afin de garantir une reprise effective des enseignements-apprentissages dans les structures concernées.